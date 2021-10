Dog the Bounty Hunter pourrait « saboter » la recherche de Brian Laundrie par les forces de l’ordre, selon les experts

Duane « Dog » Chapman a peut-être ses fans, mais les membres de la communauté des forces de l’ordre n’en font pas partie. Un ancien agent du FBI a même déclaré au New York Post ce week-end que la propre recherche de Chapman pour Brian Laundrie pourrait « saboter » ce que font les forces de l’ordre. Plus tôt ce mois-ci, le vice-président de la Flordia Bail Agents Association a déclaré au Daily Mail que Chapman pourrait être accusé d’enlèvement s’il arrêtait Laundrie contre son gré. Laundrie est la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito, 22 ans.

« On dirait qu’il essaie de chercher des informations qui pourraient, parfois, saboter ce que font les forces de l’ordre », a déclaré Matthew Young, un ancien agent spécial du FBI, au Post samedi lorsqu’on lui a posé des questions sur la star de Dog the Bounty Hunter. Recherche de blanchisserie en Floride. « Souvent, ce n’est pas utile pour les techniques et les opérations d’application de la loi. » Kevin Harrington, directeur de l’exploitation de MG Security Services et ancien chef de détective du NYPD, est également intervenu, affirmant que personne dans « les vraies forces de l’ordre ne respecte les personnes dans les fausses forces de l’ordre ».

L’ancien chasseur de primes du Texas, Rick Kincaid, soupçonne Chapman de survendre également son curriculum vitae. Dans une interview accordée au New York Times en 2020, Chapman a affirmé avoir trouvé 10 000 fugitifs au cours de sa carrière, mais Kincaid pense que c’est une hyperbole. Au cours de ses 11 ans de carrière, Kincaid a déclaré avoir trouvé entre 300 et 400 suspects. Chapman aurait dû trouver un fugitif par jour pendant plus de 27 ans pour atteindre 10 000, a déclaré Kincaid. Les forces de l’ordre trouveraient probablement Chapman « plus gênant qu’autre chose », a déclaré Kincaid.

Beaucoup des critiques les plus virulents de Chapman, y compris sa belle-fille séparée Cecily Chapman, l’ont accusé d’avoir utilisé la recherche Laundrie pour faire de la publicité. Kincaid est d’accord. « En ce qui concerne Dog, il est plus un publicitaire qu’un véritable chasseur de primes », a-t-il déclaré au Post. Il a ajouté qu’il vaudrait mieux qu’un chasseur de primes fasse le travail avec un profil bas, rien que la chasse aux primes « n’est pas une émission de télé-réalité ».

Plus tôt ce mois-ci, le Daily Mail a rapporté que Chapman n’est pas un chasseur de primes ou un enquêteur privé agréé en Floride, où les autorités sont toujours à la recherche de Laundrie. Par conséquent, sa recherche n’est pas différente de celle de n’importe quel autre citoyen privé. Si Chapman trouvait Laundrie et le détenait contre son gré, cela pourrait être « un enlèvement ou un faux emprisonnement », a déclaré au Mail Mike Harrison, vice-président de la Florida Bail Association. Harrison a suggéré que Chapman n’avait probablement pas de permis parce qu’il avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour son rôle dans le meurtre de Jerry Oliver en 1976.

« Tout le monde dans l’entreprise sait que Dog fait cela pour la publicité, peut-être pour décrocher une autre émission de télévision », a déclaré Harrison au Daily Mail. « Il s’agit d’obtenir plus de likes sur les réseaux sociaux, plus de visibilité. Mais s’il peut trouver ce gamin (Laundrie), je suppose que plus de pouvoir pour lui. »

Laundrie est revenu en Floride le 1er septembre sans Petito, dont le corps a ensuite été découvert dans le Wyoming. Une autopsie a déterminé que Petito a été étranglé. La famille de Laundrie a signalé sa disparition le 17 septembre et les autorités l’ont recherché dans la réserve de Carlton. Chapman a centré ses recherches sur le parc du Fort De Soto. Malgré les critiques, la star de télé-réalité a poursuivi ses recherches, envoyant même une vidéo au Sun, suppliant Laundrie de « laissez-moi vous avoir » et « pour une fois dans votre vie, soyez un homme ».