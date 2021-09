Dog The Bounty Hunter propose une mise à jour du camping sur la recherche de Brian Laundrie

Gabby Petito et son petit ami Brian Laundrie étaient en route à travers les États-Unis et avaient documenté leurs voyages depuis juin 2021. Le contact de Petito avec sa famille s’est brusquement arrêté fin août et Laundrie est arrivée à la maison le 1er septembre sans Petito. La laverie a refusé d’aider les autorités lorsque Petito a été porté disparu et, quelque temps après, a lui-même disparu. Le 19 septembre, des restes humains ont été trouvés dans une zone où le couple avait séjourné et ont ensuite été confirmés être Petito. Maintenant, un mandat d’arrêt fédéral a été émis contre Laundrie, et le FBI et Dog the Bounty Hunter sont tous à sa recherche.