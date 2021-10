Duane « Dog the Bounty Hunter » Chapman a quitté la Floride pour le Colorado, au milieu de la recherche en cours de Brian Laundrie. TMZ rapporte que Chapman rentre chez lui pour une courte période et prévoit de rencontrer son médecin au sujet d’une blessure à la cheville qu’il a subie lors de la chasse à l’homme de Floride porté disparu. Chapman n’abandonne pas, cependant, car TMZ déclare que des sources ont déclaré que Chapman prévoyait de revenir très bientôt à la recherche.

Pendant qu’il se repose et cherche un traitement médical pour sa cheville et d’autres petites blessures signalées, Chapman sera toujours au travail sur la recherche de blanchisserie. Des sources disent que la ligne de dénonciation de Chapman a reçu environ 4 000 dénonciations sur des observations présumées de Laundrie. Le célèbre chasseur de primes les passera au crible et déterminera si l’un des conseils est de véritables pistes.

Laundrie a été porté disparu par ses parents le 17 septembre, quelques jours seulement avant que le corps de sa petite amie, Gabby Petito, ne soit retrouvé dans le Wyoming. Il aurait été peu coopératif avec les autorités dans son cas de personne disparue avant de disparaître lui-même. Peu de temps après, Chapman s’est impliqué dans la recherche de Laundrie et a publié des vidéos sur les réseaux sociaux de sa recherche.

Il avait précédemment partagé un clip qui détaillait sa « recherche active et spécifique dans un domaine clé », qui était « basée sur les renseignements que nous recevons et recherchons ». Chapman a ajouté: « Les équipages des bateaux et les équipes au sol ont été appelés et nous avons déployé des chiens de recherche et de sauvetage. » Le 29 septembre, Chapman a posté sur Instagram que lui et son équipe « ont découvert un camping et un Monster frais au fond des bois tout en recherchant Shell Island au large de la Floride à la recherche de » Laundrie. Il a également été noté que « le monstre ne peut pas montrer de rouille ou de couleurs fanées », indiquant peut-être que celui qui a construit le camping abandonné n’était pas parti depuis longtemps.

S’adressant au Sun, Chapman a récemment fait part de ses réflexions sur Laundrie, en déclarant : « Je pense de plus en plus au fait qu’il est peut-être un tueur en série, pas seulement un tueur de Gabby. » Chapman a ensuite cité certains des livres « incroyables » que Laundrie aurait lus comme étant des preuves supposées du « passé démoniaque » et du « côté obscur » de Laundrie. Chapman a expliqué: « Certains des livres qu’il a lus sont 10 fois pires que Donjons et Dragons. Ce gamin, Brian, a évidemment pris ces livres à cœur. Et c’est ce qui arrive quand votre enfant regarde ce genre de choses . » À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas où se trouve Laundrie, mais au cours des dernières semaines, des observations non confirmées ont été signalées en Caroline du Nord.