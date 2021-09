Dog the Bounty Hunter rejoint Manhunt pour retrouver Brian Laundrie

Une nouvelle force est entrée dans le giron de la recherche permanente de Gabby Petitole fiancé, Brian Blanchisserie — et c’est Chien le chasseur de primes … qui frappe déjà à sa porte.

La célèbre personnalité de la télévision et traqueur humain réel a jeté son chapeau dans le ring pour aider à essayer de localiser Laundrie – qui a disparu et a disparu depuis près de quelques semaines maintenant … et fait actuellement l’objet d’une chasse à l’homme massive, comme il est suspect n°1 dans toute cette affaire.

Chien le chasseur de primes à la maison https://t.co/C4o7kSmc4m – Brian Entin (@BrianEntin) 25 septembre 2021 @BrianEntin

Journaliste Brian Entin a obtenu des images de Dog tombant dans la maison familiale de Laundrie à North Port, Floride … mais il ne semble pas qu’ils soient disposés à discuter avec DTBH.

Il semble passer la tête sur le côté de la maison – où il y a quelques voitures garées dans l’allée – et se dirige finalement vers l’entrée principale, où il frappe et s’attarde un peu. Personne ne répond… et finalement Dog retourne à son camion avec sa femme, Francie, juste derrière lui. Entin demande ce qu’il fait là-bas – et Dog lui dit: “Tu sais”.

Quant à savoir pourquoi Dog fait cela (et comment), nous avons quelques réponses. Son représentant a déclaré à TMZ … Dog veut aider à rendre justice à la famille Petito et se sent obligé de sortir et de faire ce qu’il fait le mieux – capturer les gens et les amener aux autorités.

On nous dit que Dog offre simplement ses services à ce stade et n’a pas encore pris contact avec les pouvoirs d’enquête qui supervisent cette affaire, à savoir le FBI. Mais, on nous dit que Dog finira par entrer en contact avec eux … et retournera tout ce qu’il trouvera en cours de route.

En ce moment, le gars est juste dans les zones où Laundrie a été vu en dernier et recueille des informations. Toute personne ayant de bonnes informations est encouragée à appeler le 833-TELLDOG – tous les conseils sont confidentiels.