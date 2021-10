Dog the Bounty Hunter veut discuter avec la sœur de Brian Laundrie, Cassie

Chien le chasseur de primes n’a pas abandonné sa chasse aux Brian Blanchisserie — il a une personne de plus à qui parler — et il est en route vers elle maintenant.

Des sources proches de la situation disent à TMZ … Dog n’a PAS encore quitté la Floride – malgré sa blessure à la cheville plus tôt cette semaine – et travaille toujours en tête. On nous dit qu’il se dirige actuellement vers la maison de la sœur de Laundrie, Cassie, avec qui il tentera de discuter de l’affaire.

Plus tôt ce mois-ci… Cassie a affronté un groupe de manifestants devant son domicile en Floride et leur a dit elle n’a pas la moindre idée de l’endroit où se cache Brian, mais a ajouté qu’elle n’était pas sûre que ses parents aient quelque chose à voir avec sa disparition.

Lire du contenu vidéo

Votre contenu (@nikthehat)

Nos sources disent que Dog boit toujours sur cette cheville enculée, mais veut s’assurer qu’il a essayé tous les moyens possibles pour localiser Laundrie … avant de se rendre dans le Colorado pour se faire examiner par son médecin. Comme nous l’avons signalé, Dog s’est fait mal à la cheville il y a quelques jours sur un terrain accidenté.

Lire du contenu vidéo

10/3/21 @duanedogchapman / Instagram

La réunion de Cassie viendrait juste un jour après qu’un rapport d’autopsie a révélé Gabby Petito décédés par étranglement. Le coroner du comté de Teton a estimé que le moment où elle a été tuée aurait pu être de 3 à 4 semaines avant que ses restes ne soient retrouvés.

La famille de Gabby est direction le Wyoming récupérer son corps et la faire incinérer.