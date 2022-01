Dog the Bounty Hunter vient de faire un grand pas en avant

Duane « Dog » Chapman espère percer dans la sphère du jeu vidéo. L’équipe de la star de télé-réalité a signé un contrat de production avec Virtual Interactive Technologies Corp. pour développer des jeux vidéo mettant en vedette Chapman. La star de Dog the Bounty Hunter était la dernière à faire l’actualité lorsqu’il s’est joint à la recherche de Brian Laundrie l’automne dernier.

Virtual Interactive Technologies a annoncé mardi un accord avec une société de production représentant Chapman. La société sera autorisée à utiliser le nom et l’image de Chapman dans les nouveaux jeux vidéo et leur promotion. « Virtual Interactive Technologies fera équipe avec M. Chapman pour proposer des titres passionnants et engageants sur le marché des jeux vidéo dans les mois et les années à venir et tirera parti de ses médias sociaux et d’autres ressources de relations publiques pour faire connaître les jeux », indique le communiqué de la société. . La société n’a annoncé aucun titre spécifique pour lancer le partenariat.

« Après des années à partager ma vie à la télévision, je suis ravi d’apporter mes nombreuses histoires et expériences à l’environnement du jeu vidéo », a déclaré Chapman dans un communiqué. « Je suis ravi de travailler avec Virtual Interactive Technologies et leur équipe expérimentée. »

Chapman a fait la une des journaux nationaux pour la dernière fois en octobre lorsqu’il a décidé de s’impliquer dans la recherche de Brian Laundrie, qui était une personne d’intérêt dans la mort de sa fiancée, Gabby Petito. Les restes de Laundrie ont été découverts près de la réserve Carlton en Floride, où les autorités ont passé des semaines à chercher, le 20 octobre. Chapman et son équipe ont concentré leurs recherches sur un autre parc, ce qui a conduit la fille de Chapman, Lyssa Chapman, à publier une série de tweets défendant leur opération. Dans sa propre déclaration, Chapman a déclaré qu’il pensait que Laundrie serait toujours « en vie » si ses parents coopéraient plus tôt avec la police. Il espérait que la découverte des restes donnerait « une certaine fermeture à cette affaire, sinon à la famille de Gabby, qui ne saura probablement jamais ce qui s’est réellement passé ». Fin novembre, les autorités ont déclaré que les résultats de l’autopsie montraient que Laundrie était décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée.

L’autre grand projet de Chapman en 2021 ne s’est pas si bien passé. Il a filmé la nouvelle émission Dog Unleashed, qui devait faire ses débuts sur une nouvelle plate-forme de streaming jusqu’à ce qu’elle soit annulée en raison d’une prétendue rupture de contrat, selon Unleashed Entertainment. Unleashed l’a plus tard accusé d’avoir utilisé des insultes racistes et homophobes pour faire référence aux enfants qui ont joué dans une autre série avec la fille de Chapman, Bonnie Chapman. Dans une étrange interview de septembre avec Entertainment Tonight, Chapman a affirmé qu’il avait obtenu un » laissez-passer » pour utiliser l’insulte du mot N lorsqu’il était en prison à la fin des années 1970. Il a également accusé Bonnie d’avoir subi un « lavage de cerveau » par un tiers.

« En ce qui concerne l’idée que je subisse un lavage de cerveau, c’est la chose la plus stupide que mon père ait jamais dite », a déclaré Bonnie en réponse aux affirmations de son père. « Je ne pensais pas qu’il irait aussi loin pour me discréditer au point de dire que j’ai subi un lavage de cerveau. Je m’inquiète pour lui. Il a commencé à croire à des théories du complot folles. La seule crédibilité que mon père a pour parler du lavage de cerveau est peut-être en tant que victime. »