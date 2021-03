Dog The Bounty Hunter vient d’essayer de revenir dans le jeu de réalité, maintenant son émission a déjà été annulée

Le rapport de la plate-forme de streaming a indiqué que Duane Chapman avait rompu son contrat, entraînant l’annulation de Dog Unleashed, bien qu’il ne soit pas précisé comment Dog the Bounty Hunter a rompu le contrat de sa nouvelle émission pour justifier ce résultat final. La déclaration indique simplement qu’une enquête a été menée par la société de production Unleashed Entertainment. Dans son enquête, la société a déclaré avoir examiné «des heures de matériel audio et vidéo» et que Dog the Bounty Hunter «avait choisi de ne pas participer» à l’enquête. La production a alors été arrêtée.