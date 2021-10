Dog the Bounty Hunter visite la maison de la sœur de Brian Laundrie alors que ses recherches se poursuivent

Dog the Bounty Hunter star Duane « Dog » Chapman La recherche de Brian Laundrie en Floride a officiellement repris. Laundrie est portée disparue depuis la mi-septembre et est actuellement recherchée dans le cadre du décès de sa fiancée Gabby Petito. Malgré le fait qu’il a été rapporté que Chapman a quitté la Floride après avoir subi une blessure à la cheville, il a été aperçu en train de frapper à la porte de la maison de la sœur de Laundrie mercredi, selon TMZ.

Selon la publication, Chapman et son épouse, Francie Frane, sont arrivés à la résidence de la sœur de Laundrie, Cassie. Les deux se sont dirigés vers la porte d’entrée et Chapman a commencé à frapper. Personne n’a répondu à la porte, mais cela n’a pas semblé déranger la star de télé-réalité. Il a déclaré aux caméras qu’il pensait que Cassie en savait plus sur la situation concernant la disparition de son frère.

Quelques jours avant que Chapman ne se rende à la résidence de Cassie, il a été signalé qu’il s’était blessé à la cheville au milieu de sa recherche de Laundrie. Sa fille, Lyssa Chapman, a déclaré qu’il allait retourner dans le Colorado afin de « s’occuper de certaines affaires ». Elle a déclaré que son père laisserait son équipe en Floride afin de poursuivre les recherches. Elle a tweeté : « Papa retourne temporairement dans le Colorado pour gérer quelques affaires. (Rappelez-vous, il était en Floride pour sa lune de miel) Nous recherchons toujours activement [Brian Laundrie], laissant une équipe en place en Floride. Comme toujours, tout ce que je peux partager avec vous, je le ferai. »

Le journaliste de la WFLA, Josh Benson, a également évoqué la blessure à la cheville signalée par Chapman. Il a signalé que le chasseur de primes s’était blessé à la cheville alors qu’il cherchait une blanchisserie en Floride et qu’il se rendrait au Colorado pour se faire soigner. Benson a rapporté que Chapman « lèverait également des fonds pour poursuivre ce qu’il appelle une » recherche coûteuse « . Il a ajouté: « L’équipe dit qu’il a mis en place un réseau talentueux de membres de l’équipe locale qu’il appelle « l’équipe de Floride » qui poursuivra la recherche pendant son absence. Il dit qu’il continuera à traiter les prospects dans le Colorado pendant qu’il sera là-bas. » Alors qu’il a été initialement rapporté que la star de télé-réalité a quitté l’État pour recevoir un traitement, il ne semble pas que Chapman ait jamais quitté la Floride d’après le rapport de TMZ. Cependant, la publication a noté que la star de Dog the Bounty Hunter semblait marcher en boitant en raison de sa blessure à la cheville.