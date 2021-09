Dog the Bounty Hunter’s Feud avec ses filles, a expliqué

Le mariage de Duane “Dog” Chapman avec Francie Frane s’est transformé en une énorme querelle de famille. Les filles de la star de Dog the Bounty Hunter, Bonnie et Cecily Chapman, ont partagé le mois dernier qu’elles n’avaient pas été invitées aux noces de leur père en septembre, alléguant que leur soutien au mouvement Black Lives Matter et à leur travail sur une émission de télévision sur la justice sociale avait creusé un fossé entre eux et leur père.

Dog, pour sa part, a accusé ses filles d’avoir été “soignées” pour travailler avec le réseau dont il a été licencié pour avoir prétendument utilisé un langage raciste et homophobe. Les choses dans la famille ont certainement atteint un point de rupture – continuez à faire défiler pour voir comment les choses se sont déroulées.

Snob de mariage

Télévision Sony Pictures

Le drame a commencé lorsque Cecily, 28 ans, et Bonnie, 22 ans, ont révélé qu’elles n’avaient pas été invitées au mariage de leur père. Cecily a déclaré à TMZ qu’elle pensait que son père “avait peut-être du mal” à se remarier avec le souvenir de sa défunte épouse Beth Chapman si proche.

“Ce que je vois personnellement, c’est que mon père a du mal à gérer le fait qu’il ne pourra peut-être pas remplacer ma mère et que peut-être moi et Bonnie retirons beaucoup de ma mère et qu’il voit notre mère en nous », a déclaré Cecily. “J’ai l’impression que ça lui fait peur. Oui, il peut passer à autre chose, oui, il peut se remarier – ce n’est pas le problème. Je pense qu’il a juste peur que nous lui rappelions trop notre mère.”

Du côté de Bonnie

Bonnie avait une vision différente du camouflet, affirmant qu’elle et Cecily avaient été exclus en raison de leur travail sur The System d’UnleashedTV, qui se concentre sur les questions de justice sociale et d’inégalité raciale dans le système judiciaire. Bonnie a allégué que son père ne soutenait pas le mouvement Black Lives Matter et qualifiait les manifestants de “voyous” et d’autres épithètes raciales.

UnleashedTV est le même réseau qui a annulé l’émission non diffusée de Dog Dog Unleashed en avril après l’avoir accusé d’avoir utilisé un langage raciste et homophobe. “Notre enquête interne a confirmé des commentaires racistes et homophobes de M. Chapman, ainsi que des activités illégales pendant le tournage, que Unleashed Entertainment ne peut pas et ne tolérera pas”, a déclaré la société de production à l’époque.

‘Le système’

Unleashed Entertainment

Bonnie a déclaré à PopCulture en mai qu’elle voulait sortir de l’ombre de Dog the Bounty Hunter et embrasser ses passions en rejoignant The System et en plaidant pour la justice sociale. “Je me fiche de devenir une cible mouvante”, avait-elle déclaré à l’époque. “Je veux faire quelque chose où je peux dormir la nuit en sachant que je fais ce qui est juste.”

La jeune femme de 22 ans a poursuivi son personnage public contre privé : “Je ne suis pas une personne très politique en ligne, mais je suis une personne très politique en personne. Je veux que les gens comprennent que je ne suis pas cette petite fille que vous avez vue. grandir à la télévision. Je suis ma propre personne.

Textes publiés

Les allégations de Bonnie selon lesquelles Cecily et son travail sur The System étaient à l’origine de leur exclusion du mariage ont été renforcées par des textes présumés de Frane qu’elle a publiés sur TMZ. Le texte commence par “D’abord, je voudrais dire que jouer de la batterie ne vous convient PAS DU TOUT, vous êtes BEAUCOUP PLUS INTELLIGENT que cela.”

Le texte présumé de Frane puis la déclaration de Cecily “absolument INCORRECTE” disant qu’elle et Dog “Aimez à quel point vous êtes comme votre mère de différentes manières”. C’est alors que la viande de la querelle est abordée. “[L]et ne tournons pas autour du pot, vous et Cecily savez tous les deux que vous n’avez pas été invité au mariage parce que vous vivez (sic) sous le même toit avec des personnes qui ont poignardé [him] dans le dos, volé, menti, manipulé, barbouillé son nom et tenté de ruiner sa carrière.”

Plus d’allégations

Michael Loccisano/.

Bonnie a également accusé Dog d’avoir trompé sa défunte mère Beth avant sa mort en 2019 en raison d’un cancer. “Je le détestais à chaque fois qu’il le faisait, mais je lui ai pardonné parce que je voulais une relation avec mon père. Je pensais qu’il ne me restait plus qu’un parent”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Ma mère était une vraie leader, et croyez-le ou non, elle a gardé mon père concentré sur sa carrière. Nous connaissons tous ses faux pas, mais ma mère l’a toujours soutenu.”

Le déni du chien

En réponse aux allégations portées contre lui, Dog a déclaré à TMZ que tout ce que sa fille disait était “faux” et une tentative de faire dérailler son mariage. Il a allégué que Bonnie et Cecily étaient « soignés » par d’anciens associés, mettant fin à sa déclaration : « Veuillez prier pour que Bonnie et Cecily soient libérés de toute emprise que ces personnes ont sur eux », ajoutant… « Malgré la tristesse, nous nous sentons à l’origine de cette rupture dans notre famille, Francie et moi sommes impatients de célébrer notre mariage la semaine prochaine avec le reste de notre famille et des amis proches.”

Une action en justice?

Ilya S. Savenok/.

La star de Dog the Bounty Hunter se « prépare même à engager une action en justice pour les déclarations » faites par Bonnie, a rapporté Us Weekly. “Ce sont mes filles et je les aime, mais elles apprendront. Je suis triste qu’elles ne puissent pas faire partie du mariage”, a-t-il déclaré au média, affirmant qu’il était dommage que les deux veuillent “apporter un nuage sur notre mariage.”

Il a poursuivi à propos de la célébration prévue de son mariage avec Frane : “J’ai une grande famille et la plupart d’entre eux seront là pour ça. J’aime tous mes enfants et ce sera formidable d’avoir autant de personnes ici pour célébrer, ” ajoutant du drame entourant la cérémonie: “Nous avons passé tellement de temps là-dessus pour nous assurer que ce sera tout simplement parfait et croyez-moi, rien ne nous gênera.”

Jour de mariage

Malgré le drame entourant le grand jour, Dog a épousé Frane dans le Colorado le 2 septembre. Le couple s’est assuré d’honorer leurs deux défunts conjoints dans leurs vœux, a déclaré Frane à Entertainment Tonight, après les avoir perdus tous les deux à cause du cancer en 2019. “Nous je le fais depuis le début”, a déclaré Frane au point de vente. “Nous l’avons fait en privé, et dans nos vœux, nous les honorerons. Nous les honorons tout le temps. Et nous continuerons donc à le faire tout au long de leur vie. Tout au long de notre vie ensemble, nous continuerons à le faire. Ils en feront toujours partie.”

Dans la même interview, Dog a défendu son utilisation du mot N, qui a initialement fait annuler son émission A&E en 2007. Niant être raciste, la personnalité de la réalité a poursuivi: “Je suis à 33,5% d’Apache. Mais à cause d’il y a plus de 15 ans , j’ai un talon d’Achille parce que j’ai utilisé le mauvais mot.” Dog a poursuivi qu’il pensait avoir un ” laissez-passer dans la tribu noire ” pour utiliser le mot, qu’il a dit avoir été emprisonné. “Mon laissez-passer a expiré pour l’avoir utilisé, mais personne ne m’a dit cela”, a-t-il déclaré.

