Dog the Bounty Hunter’s TV revient dans les travaux au milieu de Brian Laundrie

Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman aurait prévu un retour à la télévision, au milieu de sa récente implication dans la recherche de Brian Laundrie. Variety rapporte que Thinkfactory Media recherche actuellement une nouvelle série mettant en vedette Chapman. Notamment, Thinkfactory Media est la société de production derrière des émissions à succès comme Marriage Boot Camp et Mama June: From Not to Hot. La société produit également Rats in the Kitchen pour TBS, entre autres séries de télé-réalité.

Chapman a déjà passé huit saisons sur Dog the Bounty Hunter d’A&E, ce qui l’a catapulté à la renommée mondiale. Il est apparu plus tard dans Dog and Beth: On the Hunt de CMT, avec son décès avec Beth Chapman. Le couple a également fait un spécial A&E 2017, Dog and Beth: Fight of Their Lives, après que Beth a reçu un diagnostic de cancer. Plus récemment, il est apparu dans Dog’s Most Wanted sur WGN et a filmé des épisodes pour une série inédite, Dog’s Unleashed, pour la série en streaming UnleashedTV.

La nouvelle de la nouvelle série potentielle intervient alors que Chapman s’est lancé à la recherche de Laundrie, qui a disparu plus tôt ce mois-ci avant que le corps de sa petite amie, Gabby Petito, ne soit retrouvé dans le Wyoming. Champman s’est impliqué dans la recherche de Laundrie et a publié des vidéos sur les réseaux sociaux de sa recherche. Mercredi, il a partagé un clip qui détaillait sa “recherche active et spécifique dans un domaine clé”, qui était “basée sur les renseignements que nous recevons et recherchons”. Chapman a ajouté: “Les équipages des bateaux et les équipes au sol ont été appelés et nous avons déployé des chiens de recherche et de sauvetage.”

Avant de s’impliquer dans la recherche de Laundrie, Chapman a pesé et partagé un aperçu de la façon dont il retrouverait l’homme disparu. “Nous devons battre son record”, a déclaré Chapman à Newsweek. “Nous devons voir quels sont ses antécédents, en ce qui concerne la violence domestique ou toute autre chose.” Le chasseur de primes de longue date a ensuite ajouté: “Beaucoup de circonstances indiquent qu’il est l’accusé.”

“Pour regarder l’affaire, jusqu’à présent, je n’ai pas encore d’informations, d’informations privilégiées. Mais il semblait qu’elle était très verbale quand ils se sont disputés parce qu’il y avait des gens qui l’ont entendue lui crier dessus”, a déclaré Chapman, faisant référence à une altercation entre Petito et Laundrie qui s’est terminée par des policiers de l’Utah répondant à un appel au sujet du couple se battant sur le bord de la route. “Il est rentré directement chez lui pour dire à ses parents ce qui s’était passé. Et puis il est parti. Nous avons donc dû examiner ses antécédents, son dossier, savoir, ses amis, sa famille. Ce n’est pas un coureur expérimenté ou un criminel. Le suicide est une possibilité très probable – et il semble qu’il soit en quelque sorte un enfant de plein air”, a-t-il déclaré.

Chapman a partagé que, dans de nombreux cas, les personnes disparues finissent par se trouver près de chez elles plutôt qu’à plusieurs kilomètres. “Souvent, ils disent qu’il est hors de l’État alors qu’il est là dans sa ville natale, vous savez”, a-t-il déclaré. “Vous devez commencer par ses amis, les membres de sa famille, savoir où sont-ils partis ? Quand l’ont-ils vu pour la dernière fois ? Dans quel genre de véhicule est-il ? Il y a toutes sortes de façons de suivre ce véhicule. Je veux dire, maintenant le l’enquête est vraiment lancée à la vitesse supérieure.”

“Il ressemble à un enfant de plein air, vous savez, un campeur”, a ajouté Chapman, notant l’affinité de Laundrie pour être à l’extérieur. « Quel est son lien avec la réserve ? Il doit y avoir un membre de la famille là-bas. Vous savez, pourquoi est-il tout d’un coup allé là-bas ? À l’heure actuelle, Laundrie est toujours portée disparue.