DOGAMÍ, le jeu NFT propulsé par Tezos, lève 6 millions de dollars lors d’un tour de table

DOGAMÍ, le premier jeu NFT grand public à gagner de l’argent à fonctionner sur Tezos (XTZ / USD), a levé 6 millions de dollars lors d’un tour de table mené par les co-fondateurs d’Animoca Brands, Ubisoft et The Sandbox (SAND / USD) Comme Invezz l’a appris dans la presse Libération. Les fonds aideront à façonner l’avenir de la possession d’animaux de compagnie 3.0 et le rôle que la technologie blockchain jouera dans le processus.

Tourner la tête dans le monde des jeux vidéo

DOGAMÍ fait tourner les têtes dans le monde du jeu et de la possession d’animaux. La récente ronde de financement a également été soutenue par XAnge, Ghaf Capital, Blockchain Founder Fund et Draper Goren Holm. Le soutien ouvert des leaders de l’industrie est une validation de l’approche du jeu pour jouer pour de l’argent.

Nicolas Pouard, Vice-Président du Strategic Innovation Lab d’Ubisoft, a déclaré :

Chez Ubisoft, nous pensons que la blockchain est la clé de l’avenir de l’industrie du jeu vidéo, offrant de nouvelles possibilités aux joueurs et aux développeurs. Nous pensons que DOGAMÍ partage cette vision et contribue à l’ouverture des jeux blockchain aux joueurs grand public.

Combinaison innovante de jeu et d’investissement

DOGAMÍ combine l’investissement et la possession d’animaux 3.0 avec les jeux AAA NFT d’une manière unique. Le jeu est alimenté par Tezos, une blockchain connue pour être plus économe en énergie que de nombreuses autres blockchains publiques. DOGAMÍ jette les bases d’un « petaverse », où les utilisateurs peuvent adopter et élever des chiens 3D bien-aimés et gagner des jetons DOGA $.

DOGAMÍ est désormais le projet de jeu à gagner le plus populaire de l’écosystème Tezos.

Les joueurs entraînent plus de 300 courses

Les nouveaux joueurs du Petaverse joueront et entraîneront plus de 300 races DOGAMI. Chaque race offre une expérience unique car elles ont toutes des caractéristiques différentes. L’interaction entre les animaux virtuels et les joueurs s’effectue via une application mobile compatible AR.

$ Les jetons DOGA peuvent être utilisés pour acheter des biens ou des billets pour des événements virtuels, créer une garde-robe numérique, élever des chiens et collecter des badges. Ils seront négociés sur le marché secondaire via le CEX et le DEX.

Le PDG et co-fondateur de DOGAMÍ, Maximilian Stoeckl, a ajouté :

Chez DOGAMÍ, nous aspirons à développer un jeu rentable qui repousse les limites en termes de design, d’expérience utilisateur et d’attrait de masse. Nous croyons fermement aux opportunités et à l’autonomisation qu’offre web3. Le soutien précoce d’investisseurs de classe mondiale, ainsi que des négociations avancées avec des partenaires commerciaux solides, sont très rassurants et nous confortent dans nos convictions.

