DOGE Altcoins : 5 pièces Alt-Doge à connaître pour l’été

Vendredi dernier, j’ai présenté Momentum Master – un concept d’achat de crypto-monnaies à l’aide d’un ensemble simple de règles d’analyse technique.

Source : shutterstock.com/Igor Igorevich

Bref, n’achetez pas d’actifs dynamiques s’ils n’ont pas… enfin… de momentum.

Cela explique la réception en sourdine de #SafeMoonSqueeze la semaine dernière. Tout comme l’événement #DogeDay d’avril dernier sur Twitter (NYSE :TWTR), l’effort concerté a rencontré un gros bâillement d’investisseur. Créer des mèmes est une chose. Amener les autres à engager de l’argent réel dans un actif inventé en est une autre.

Je n’exclus pas un éventuel retour de SafeMoon (CCC :SAFEMOON-USD). Des choses plus étranges se sont produites. Mais SafeMoon a besoin de bien plus qu’une campagne Twitter astucieuse pour relancer l’intérêt.

Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à cinq pièces alt-Doge qui pourraient faire mieux.

Étoiles montantes : la révolution Alt-Doge

Plus tôt ce mois-ci, l’investisseur en crypto Chris Williamson est devenu un milliardaire accidentel après un Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) glitch a mal cité ses 20 $ Lapin fusée investissement d’une décimale ou de 10. Alors que Coinbase a rapidement corrigé l’erreur, de nombreux autres investisseurs alt-Doge ont constaté des gains tout aussi déséquilibrés.

Il y a toujours des réalistes, bien sûr. Tyler Cowen de Bloomberg a récemment publié un article intitulé « Ce que la foule de cryptos ne comprend pas à propos de l’économie.

“Beaucoup d’entre vous ne comprennent pas très bien l’économie monétaire”, a-t-il dit caca. « Premièrement, le dollar n’est pas sur le point de s’effondrer, et il ne sera pas non plus remplacé par un actif crypto. … Un deuxième point, souvent négligé dans la communauté crypto, est que les prix de la crypto ne continueront pas d’augmenter indéfiniment à des taux élevés. Et c’est peut-être vrai pour les Boomer Coins à méga-cap.

Mais les personnes qui achètent des altcoins (en particulier les aficionados de Sh*tcoin) n’essaient pas exactement d’agir comme des économistes. Considérez la pièce 1.

Au lieu de cela, ces spéculateurs achètent des billets de loterie. Peu importe que ces jetons n’aient pratiquement aucune utilité dans le monde réel. S’il ressemble au prochain 1000x Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ou Safemoon, les parieurs miseront tout ce qu’ils ont.

Je ne vais pas prétendre pouvoir prédire le prochain gagnant d’un billion de dollars. Il y a 1,1 million Ethereum (CCC :ETH-USD) et Binance (CCC :BNB-USD) dans le monde, et seulement 705 (ou 0,064 %) ont une capitalisation boursière supérieure à 1 million de dollars.

Mais je peux vous donner quelques modèles qui font pencher la chance un peu plus en votre faveur. Après tout, 0,064% est toujours une chance sur 1560 de choisir un gagnant – bien plus élevée que la chance sur 844,512 de gagner 50 000 $ à la loterie Powerball.

Copier les noms. Les investisseurs Alt-Doge sont un groupe étrangement conservateur lorsqu’il s’agit d’acheter ce qu’ils savent. Donc Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) surpassera naturellement quelque chose comme Lamp888Jeton.

Suivre un culte. Les jetons s’appuient sur les créateurs de contenu pour faire passer le mot – plus sa base de fans est enragée, plus grandes sont les chances de créer des mèmes viraux.

Élan. Les gens achètent des pièces qui montent, donc je ne toucherai à rien qui n’a pas montré une augmentation de prix d’au moins 40% ces dernières semaines. (Voir l’e-mail de vendredi dernier pour en savoir plus sur l’élan).

Cela permet de réduire considérablement le champ.

BabyDogeCoin (CCC :BABYDOGE-USD). “Si vous aimez Doge, vous tomberez amoureux de Baby Doge Coin”, déclare fièrement le site Web du jeton. Ils ont certainement raison; le jeton Binance a déjà accumulé 50 000 abonnés sur Twitter et compte 100 000 détenteurs. Sa capitalisation boursière relativement faible de 23 millions de dollars lui confère également un potentiel de hausse de 100 fois.

Shikoku Inu (CCC :SHIKO-USD). Les développeurs de copieurs de crypto n’ont pas perdu de temps pour créer le prochain sosie Shiba Inu / Dogecoin. SHIKO est particulièrement flagrant, copiant 97,1% du code sous-jacent de SafeMoon (qui est lui-même un doublon de RFILIQ). Il apporte même certaines des fautes d’orthographe de l’œuvre originale. Peut-être qu’il aura aussi une partie de cette magie des prix.

Lapin Finance (CCC :LAPIN-USD). Le jeton agricole à rendement à effet de levier a accumulé 85 000 abonnés sur Twitter en un temps record. Avec des APR de ferme de rendement dépassant 100%, il n’est pas difficile de voir comment les spéculateurs crypto pourraient transformer ce nouvel animal en mascotte du royaume crypto.

Monte plus haut (CCC :GUH-USD). Certains développeurs ont pleinement embrassé la raison pour laquelle les cryptos montent en haussant les épaules. Cependant, l’équipe de GUH l’a amené à un autre niveau. En brûlant utilisateur jetons, GUH devrait théoriquement atteindre un jour le prix par pièce de Bitcoin.

Bonus : jeton WTF. Walnut.Finance a fait tourner les têtes la semaine dernière lorsqu’un fan en débardeur s’est rendu sur le terrain de l’Euro 2020 Belgique/Finlande. “Portant un maillot de bain et faisant la promotion d’un site Web appelé” WTF Coin “, … la femme a sauté les portes et a couru sur le terrain.”

Ces pièces valent-elles quelque chose ? Probablement pas. Il est difficile d’imaginer un monde où les jetons de copie font beaucoup pour la société.

Mais investir 100 $ dans ces billets est-il un meilleur pari que les billets Powerball ? Je parierais donc.

Tomber sur Terre : les pièces du baby-boom continuent de glisser

Ce n’est pas seulement Bitcoin (CCC :BTC-USD) qui se sent bleu ces jours-ci. Au cours de la semaine dernière, 70 des 100 meilleures pièces par capitalisation boursière ont perdu de l’argent. le Trust Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS :GBTC) 24 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) sont à peine plus élevés qu’en début d’année.

Les investisseurs de Moonshot ne semblent pas s’en soucier. Leurs prix d’entrée Dogecoin de 0,02 $ à 0,07 $ signifient que la plupart des premiers investisseurs sont encore plongés dans le noir. Seuls les retardataires pansent leurs plaies.

Mais la stagnation de Bitcoin pourrait également signifier un nouvel « hiver crypto » pour d’autres devises. Un bouleversement similaire en 2018 a envoyé les altcoins dans un gel profond de plusieurs années alors que les investisseurs retiraient de l’argent.

En d’autres termes, n’achetez pas de crypto-monnaies « blue chips » car elles semblent plus sûres que les altcoins. Lorsqu’un gel profond se produit, même Bitcoin n’est pas à l’abri du calcul.

Lectures intéressantes

Les investisseurs auraient pu acheter Vierge Galactique (NYSE :SPCE) pour 15 $ en mai. Aujourd’hui, c’est à 55 $. Luke Lango et son équipe vérifient s’il est trop tard pour se lancer.

Cherchez-vous à ajouter plus de risque? Alex Sirois explore 10 nouveaux noms de penny stock qui pourraient aller 10x.

Un altcoin finira-t-il par éclipser Bitcoin ? Chris MacDonald n’en est pas si sûr. Mais il a quelques conseils pour ceux qui recherchent le prochain roi des crypto-monnaies.

Et enfin, pouvez-vous éviter les taxes crypto tout en sauvant un pays en développement ? Joanna Makris se penche sur la montée de la « citoyenneté Bitcoin » et donne des conseils à tous ceux qui rêvent de gérer un bookmaker offshore sous la table.

En chiffres : probabilités et gains

Prix ​​cible Bitcoin de 60 000 $ par le stratège de JP Morgan Nikolaos Panigirtzogloy. “Si Bitcoin n’est pas en mesure de dépasser bientôt la barre des 60 000 $, les signaux d’élan s’effondreront, entraînant à leur tour un courant descendant en cascade”, a-t-il écrit en avril. -36% Pertes constatées par les investisseurs Bitcoin depuis que M. Panigirtzogloy a publié sa note. -69% de pertes par les investisseurs de SafeMoon s’ils avaient acheté la crypto-monnaie à l’époque. La note de JP Morgan a coïncidé avec le pic de prix de SafeMoon. 500% Gain par les investisseurs qui ont acheté FEG (Nourrir chaque gorille) Jeton. Des altcoins plus petits ont remplacé des jetons et des cryptos plus importants en tant que jeux spéculatifs dominants ces dernières semaines.

Réflexions finales : avoir la conviction de vendre

Lorsque j’achète un nouvel investissement, j’ai souvent le sourire aux lèvres. Cette nouvelle possession pourrait un jour valoir une nouvelle voiture. Peut-être même une nouvelle maison. Tout est possible lorsque cette colonne de profits et pertes affiche toujours « 0 $ ». (Ceux qui ont des enfants ont peut-être déjà ressenti cette expérience auparavant).

Mais dire « au revoir » à un investissement n’est pas toujours aussi facile. Pas même pour moi.

C’est parce que la vente implique de bloquer des profits ou des pertes. Dès que vous appuyez sur la gâchette, tout ce potentiel illimité disparaît. Cela signifie manquer à jamais tout potentiel futur.

Pourtant, Momentum Masters saura que vendre est aussi important qu’acheter. Lorsque les actifs dynamiques ralentissent (ou que les actifs à retour à la moyenne augmentent), il vaut mieux prendre des bénéfices que de s’asseoir sur un navire en perdition.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.