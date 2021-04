DOGE atteint un prix élevé à vie, Mark Cuban dit que le magasin Dallas Mavs ne vendra pas son Dogecoin

15 avril 2021 09:15 & nbspUTC

| Mise à jour:

15 avril 2021 à 09:16 & nbspUTC

Par & nbspClark

Cette semaine, divers actifs numériques ont enregistré des gains vitaux, mais le digital plus dogecoin sur le thème du mème a connu une forte augmentation au cours des 48 dernières heures. Le Dogecoin a atteint un sommet de 0,143 $ par unité mercredi et a grimpé de 104% au cours de la semaine dernière. Pendant ce temps, le riche capitaliste et tempérament de la télévision, Mark Cuban, dit que les Dallas Mavericks voient des ventes de dogecoins hyperboliques.

Dogecoin monte en flèche vers de nouveaux sommets, la star de Food Network Guy Fieri offre un cri à Shiba Inu Crypto

Dogecoin (DOGE), le jeton culturel lancé la demi-douzaine de décembre 2013, a atteint de nouveaux sommets mercredi. 2021 a été toute une année pour les traders juristes, car le crypto plus a atteint un sommet incomparable (ATH) à 0,143 $ l’unité le 14 avril.

La monnaie numérique a bondi de 104% par rapport à l’USD en sept jours et au cours de la semaine dernière, elle a gagné 82% contre BTC. La crypto-monnaie qui inclut la ressemblance du chien Shiba Inu a également connu un énorme gain de + 1181% en 3 mois.

Elon Musk a toujours été un amateur de dogecoin et différentes célébrités sont toujours des fans de juristes ouverts. Au cours de la semaine, la star de l’émission de télé-réalité “Diners, Drive-Ins and Dives”, Guy Fieri a emmené un dogecoin à “Flavortown, USA” après avoir tweeté au sujet de la pièce de la culture le 13 avril.

“Rollin ‘intention on the MOON”, a tweeté Fieri avec un emoji de fusée et un hashtag dogecoin. de longues sessions de mercantilisme (EST) ont ensuite vu le jeton cryptographique rassembler assez de 20% tout au long de la journée de la Journée panaméricaine.

Le propriétaire de Dallas Mavs et capitaliste de Shark Tank, Mark Cuban, déclare que les ventes de Dogecoin sont hyperboliques ce mois-ci

La société de Musk, Tesla, accepte également actuellement le bitcoin (BTC) et la société maintient toujours BTC au dossier. De plus, si quelqu’un veut obtenir une Tesla avec Bitcoin, Musk a mentionné ci-dessus que la société d’automobiles électriques ne conçoit pas de convertir le BTC en acte.

Dans un mouvement terriblement similaire, Mark Cuban, un capitaliste accepté et l’un des hôtes de Shark Tank, a expliqué le 13 avril que les Dallas Mavericks obtenaient beaucoup de ventes de dogecoins et que l’équipe n’était pas du commerce.

Cubain a tweeté:

Pour votre information, les ventes de Mavs en dogecoin ont été hyperboliques de 550% au cours du mois dernier », a expliqué Cuban. «Nous avons actuellement épuisé 122 000 juristes en marchandise. nous ne vendrons jamais un seul juriste. donc continuez à magasiner pour [at the Dallas Mavs Shop].

Dogecoin obtient une poussée “ Fast N Loud ”

Si la mesure du carré Mavs progresse pour garder le dogecoin (DOGE) sur son dossier, alors l’équipe de la NBA pourrait tout simplement être la principale entité de l’entreprise à essayer avec la pièce basée sur les mèmes. En plus du triple D de Fieri, Richard Ray Rawlings, star de «Fast N Loud» de Discovery, a également mentionné le juriste de la semaine. «Vas-y, je suis actuellement dans le train Dogecoin. À la lune », a tweeté Rawlings.

En outre, la société d’ordinateurs portables de diversion supérieure sur mesure Ibuypower a également parlé du dogecoin sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter officiel d’Ibuypower a déclaré à ses plus de 190 000 abonnés:

Devrions-nous avoir tendance à ajouter Dogecoin comme une variété de paiement? solliciter un dévot.

Pendant ce temps, dans plusieurs pays, les termes «dogecoin» et «DOGE» sont à la mode sur les réseaux sociaux. Le terme «dogecoin» sur Google Trends (GT) indique que le mot augmente aux États-Unis en termes de requêtes. La tendance est que la même chose sur une recherche mondiale et de même, le terme «DOGE» est toujours en hausse dans le monde sur GT. Au moment de la publication, le juriste échange des mains de 0,123 $ à 0,132 $ l’unité mercredi soir (HNE).

Clark

Chef de la technologie.