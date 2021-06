DOGE augmente légèrement après qu’Elon Musk ait soutenu les changements proposés par Dogecoin

in

Le prix du dogecoin (DOGE) a légèrement augmenté, passant de 0,242 $ à 0,266 $ après qu’Elon Musk, le fondateur et PDG de Tesla Inc, se soit tweeté et se soit montré favorable à une mise à jour des frais de transaction moyens proposés pour le dogecoin. .

Selon Coinmarketcap, dogecoin, la sixième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 33 504 861 679 $, a augmenté de 34,23% au cours de la semaine dernière.

Dogecoin a atteint un niveau record de 0,74 $ le 8 mai, après la baisse actuelle des prix à un tiers environ. Au moment de la rédaction de cet article, Dogecoin se négociait à 0,26 $ au cours de l’intraday.

Dans un article sur Reddit du 28 juin, le développeur de Dogecoin Core, Patrick Lodder, a résumé la mise à jour proposée :

“Cette proposition pour toutes les parties prenantes de dogecoin suggère de réduire les frais moyens de 100 fois pour les transactions standard sur la chaîne dogecoin, en divisant le contrôle total sur tous les aspects des frais entre les mineurs et les opérateurs de nœuds, en s’appuyant moins sur le développement de base et en rapportant une (petite) transaction gratuite fonctionnalité spatiale qui améliore la santé du réseau. “

Elon Musk a déclaré sur Twitter, le développeur principal de Dogecoin, Rose Nicole, dans la soirée du 28 juin, que ces changements constituent un “soutien important”. Des frais de transaction moins élevés attireront davantage d’utilisateurs utilisant Dogecoin pour les chèques en espèces, les envois de fonds et les règlements de paiement des commerçants en ligne.

Musk, un grand partisan de Dogecoin, a commenté à plusieurs reprises la crypto-monnaie basée sur les mèmes sur Twitter, affirmant même que la crypto-monnaie inspirée des mèmes est une “agitation” sur Saturday Night Live.

À l’heure actuelle, certaines entreprises telles que les Cubains Dallas Mavericks ont accepté la devise pour leurs billets et leurs marchandises en tant que Blockchain. Ce chapeau pourrait être un cas classique d’Elon Musk lançant des idées sur les crypto-monnaies, bien que la plupart des gens doutaient que Tesla mettrait en œuvre les paiements Dogecoin.

Dès le 2 juin, Coinbase, la principale bourse de crypto-monnaie américaine, a annoncé que Dogecoin serait disponible pour négocier sur les comptes Coinbase Pro.

Au cours des deux derniers mois, la valeur du Dogecoin a plus que décuplé avant de chuter de près de 60%. Le mème de crypto-monnaie peut fonctionner pour les spéculateurs et les investisseurs qui voyagent la nuit, mais pas pour les gens ordinaires à la recherche d’une source de valeur stable pour recevoir un paiement et l’utiliser pour leurs dépenses quotidiennes.

