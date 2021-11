Il va sans dire que Dogecoin (CCC :DOGE-USD) n’est plus le meilleur chien, c’est-à-dire parmi les crypto-monnaies basées sur les chiens. Bien que ces derniers jours, Shiba Inu (CCC :SHjeB-USD) a reculé dans les prix, sa capitalisation boursière de 31 milliards de dollars n’est pas si loin de celle de DOGE (environ 35 milliards de dollars).

La « bulle de pupcoin », qui a envoyé Shiba et d’autres imitateurs, comme Floki Inu (CCC :FLOKI-USD), « à la lune », n’a pas fait grand-chose pour stimuler le « jokecoin » qui a tout inspiré. Au lieu de cela, il a pataugé.

En montant et en descendant, il est toujours bien en deçà du sommet de près de 74 cents qu’il a atteint en mai.

Donc, ne voyant aucun avantage de la « bulle de pupcoin », elle restera stable une fois que cette bulle éclatera, n’est-ce pas ? Pas si vite. Bien sûr, le fond peut ne pas tomber de dessous, comme ce qui peut arriver à SHIB et FLOKI, mais une sortie en masse de ces deux cryptos dérivées non officielles pourrait toujours mettre la pression sur DOGE.

Avec toute cette manie de « pupcoin », certains commerçants qui sont entrés tôt ont réussi à faire fortune – bien qu’ils offrent beaucoup moins d’utilité par rapport aux cryptos comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD). Alors que les commerçants de mèmes abandonnent les pièces de monnaie basées sur les chiens et poursuivent la prochaine tendance chaude, attendez-vous à ce que celle-ci chute tout comme ses imitateurs.

Pourquoi la «bulle Pupcoin» n’a pas aidé Dogecoin

À l’exception d’un pic de courte durée le 28 octobre, le DOGE-USD s’est principalement négocié latéralement depuis l’émergence de la «bulle des pupcoins» il y a quelques semaines. Maintenant, la question est, pourquoi la popularité croissante des pupcoins n’a-t-elle rien fait pour déplacer l’aiguille de la pièce de monnaie basée sur le chien qui a tout déclenché ?

Aux yeux des commerçants, le potentiel de « devenir riche » avec Dogecoin est depuis longtemps dépassé. Si vous êtes entré tôt, même aussi récemment qu’au début de 2021 (lorsqu’il s’échangeait pour moins d’un centime), vous avez vu des rendements énormes en peu de temps. Pour les traders qui ont acheté à des prix inférieurs à un centime et qui ont encaissé près de son sommet de mai 2021, il est possible qu’ils aient réalisé un gain de 100 fois en moins de six mois.

En termes simples, une autre course 100x pour DOGE semble très improbable. Un déplacement de 100 fois par rapport à son prix actuel (26 cents) lui donnerait une capitalisation boursière de près de 3 500 milliards de dollars, ce qui est bien au-dessus de la valorisation de Bitcoin. Il est également bien au-dessus de la capitalisation boursière de 2,5 billions de dollars de la société américaine cotée en bourse la plus précieuse, Microsoft (NASDAQ :MSFT).

Cependant, pour Shiba Inu, début octobre, un mouvement de 100x semblait également exagéré. Mais un saut 10x ? Un objectif ambitieux pour Dogecoin, mais certainement atteignable pour Shiba. Avec cela, la « frénésie pupcoin » a décollé, les imitateurs de Dogecoin s’envolant, alors qu’il restait bloqué au neutre. C’est une mauvaise nouvelle pour ceux qui le détiennent. Mais ce qui est encore pire, c’est la possibilité qu’il fasse un plongeon de cette bulle qui éclate – même s’il n’en a rien tiré.

Les plats à emporter de cette récente manie

Avec la chute de Shiba Inu et de Floki Inu, la frénésie de courte durée pour les « pupcoins » pourrait prendre fin. Entièrement alimentée par le battage médiatique, la bulle avec ces noms semble avoir éclaté, avec des mouvements supplémentaires plus bas à suivre. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, cela peut également être une mauvaise nouvelle pour Dogecoin.

Même si Doge n’en a pas bénéficié, tout ce phénomène met en évidence, alors qu’ils constituent de fantastiques véhicules de trading, ils ne sont (pour l’instant) pas dans la même classe que Bitcoin, Ethereum et Cardano (CCC :ADA-USD).

En d’autres termes, ces « pièces mèmes » n’ont pas le niveau d’utilité observé avec les pièces établies susmentionnées. Avec cela, les dollars institutionnels ne vont pas y affluer, ce qui limitera leur capacité à maintenir leurs valorisations actuelles.

Certes, certains peuvent affirmer qu’avec le soutien de baleines comme Elon Musk, Dogecoin est bien avancé avec des mises à niveau qui lui permettront de passer au niveau supérieur. Mais comme mon collègue d’InvestorPlace, Mark Hake, l’a récemment soutenu, il est peut-être trop loin pour que cela fasse une différence dans le temps. Au lieu de cela, il baissera, car il ne parvient pas à suivre les tendances telles que DeFi (finance décentralisée) et dApps (applications décentralisées).

Conclusion sur DOGE-USD

Une fois le nouveau chiot sur le bloc lui-même, les derniers mois ont vu Dogecoin devenir un vieux chien, alors que Shiba Inu et Floki Inu ont pris le devant de la scène. Mais alors que ses développeurs et son partisan le plus en vue (Elon Musk) essaient de lui apprendre de nouvelles astuces (en améliorant ses capacités), il est peut-être trop peu, trop tard. Avec des altcoins comme Cardano qui semblent avoir une voie claire vers des prix plus élevés, pourquoi s’embêter avec celui-ci ?

Alors que d’autres arrivent à la même conclusion, que les pièces de monnaie à faible utilité sur le thème des chiens sont une mode passagère – bien qu’elles n’aient pas réussi à augmenter en tandem avec ses imitateurs. Dogecoin risque de connaître le même sort : un voyage vers des prix plus bas.

