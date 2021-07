DOGE basé sur les mèmes maintenant accepté sur Coinbase Commerce

Coinbase Commerce, la branche e-commerce de la plus grande société de cryptographie basée aux États-Unis, a ajouté les paiements Dogecoin à sa plate-forme.

Avec ce nouveau développement, le jeton basé sur les mèmes est devenu la septième crypto-monnaie à être acceptée sur la plate-forme. Coinbase Commerce a annoncé l’ajout via sa page Twitter officielle plus tôt dans la journée.

beaucoup de paiement. très commerçant. 🐕 Juste un petit mot pour vous informer que nous acceptons désormais les paiements commerciaux en Dogecoin (DOGE) ! – Coinbase Commerce (@CommerceCB) 21 juillet 2021

Les autres actifs cryptographiques précédemment ajoutés à la plate-forme incluent Bitcoin (BTC / USD), Litecoin (LTC / USD), Bitcoin Cash (BCH / USD), Ether (ETH / USD) et stablecoins USD Coin et Dai (DAI).

Coinbase Commerce poursuit son expansion

Coinbase Commerce a été très actif sur le marché, avec un certain nombre d’intégrations et de partenariats. Le plus récent est de devenir un partenaire de paiement de Sotheby’s lors de la vente aux enchères de l’œuvre protestataire “Love Is in The Air”.

En mars de l’année dernière, la plateforme a annoncé qu’elle avait franchi les 200 millions de dollars en ce qui concerne le total des transactions traitées. Actuellement, plus de 8 000 détaillants utilisent la plate-forme pour les services de paiement. Le chef de produit chez Coinbase Commerce, John Zettler, a déclaré que parmi les 7 crypto-monnaies répertoriées, Bitcoin est la plus utilisée par les utilisateurs pour les paiements.

Plus d’options de dépenses pour les détenteurs de Dogecoin

Les utilisateurs de Coinbase Commerce peuvent désormais convertir leurs paiements cryptographiques en USDC, en livres sterling, en euros ou en dollars américains sans quitter la plate-forme de commerce électronique.

Les défenseurs de Dogecoin expriment déjà leur enthousiasme pour le développement car cela pourrait conduire à une adoption plus poussée du jeton. Le jeton connaît une augmentation progressive après avoir atteint des creux la semaine précédente. L’assurance d’Elon Musk sur le soutien au jeton, associée au sentiment actuel du marché, pourrait encore augmenter le prix du crypto-actif.

Ce développement pourrait servir d’aiguillon pour pousser Doge encore plus haut, car il est actuellement à la hausse. Le sentiment actuel du marché, associé à la réaffirmation du soutien de Musk et à ce développement, est la recette parfaite pour que Doge monte plus haut.

Coinbase a déclaré qu’il prévoyait de faire la même intégration pour les comptes Coinbase Pro et Prime très bientôt.

