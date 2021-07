DOGE consolide lentement au-dessus de 0,20 $, prêt pour un autre test à la hausse ? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

DOGE s’est déplacé latéralement pendant la nuit. Le support d’environ 0,20 $ tient toujours. DOGE/USD est susceptible de faire une autre poussée plus haut.

L’analyse des prix Dogecoin indique qu’une dynamique haussière suivra plus tard cette semaine alors qu’une zone de consolidation autour de 0,20 $ a été établie au cours des dernières 24 heures. Par conséquent, nous sommes susceptibles de voir DOGE monter en flèche et d’établir un plus haut swing inférieur à 0,23 $ et de baisser à partir de là plus tard le mois prochain.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global de la crypto se négocie avec une légère dynamique haussière au cours des dernières 24 heures. Bitcoin a augmenté de 2%, tandis qu’Ethereum a augmenté de 2,8%. Solana (SOL) figure parmi les plus performantes, avec un gain de 8,57 %.

Mouvement du prix Dogecoin au cours des dernières 24 heures: Dogecoin se consolide au-dessus de 0,20 $

DOGE/USD s’échangeait dans une fourchette de 0,202 $ à 0,2085 $, indiquant un mouvement de prix à faible volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de près de 40 % et s’élève à 1,27 milliard de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale se négocie à environ 26,6 milliards de dollars.

Graphique DOGE/USD sur 4 heures : DOGE prêt pour une dernière poussée à la hausse ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir le prix Dogecoin établir une consolidation au-dessus de 0,20 $ alors que les taureaux se préparent pour une dernière poussée plus haut.

Graphique DOGE/USD sur 4 heures. Source : TradingVie

Le prix du Dogecoin a augmenté de plus de 40% au cours de la semaine dernière. Après avoir établi un autre plus bas autour de la barre des 0,16 $ le 20 juillet, DOGE/USD s’est inversé et a atteint la barre des 0,215 $ initialement.

Après un certain retracement en dessous de 0,20 $, Dogecoin s’est consolidé pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’un autre pic plus élevé soit observé le 26 juillet. Cette fois, la prochaine résistance à 0,23 $ a été atteinte et un retracement tout aussi fort a été établi quelques heures plus tard, retestant la marque de 0,23 $ comme support.

À partir de là, Dogecoin a recommencé à se consolider alors que les taureaux se préparent à une nouvelle poussée plus haut plus tard cette semaine. Par conséquent, nous sommes optimistes pour le DOGE/USD et nous nous attendons à ce que les haussiers testent à nouveau la barre des 0,23 ensuite.

Analyse des prix Dogecoin: Conclusion

L’analyse des prix Dogecoin indique qu’une action haussière sur les prix suivra plus tard dans la journée alors qu’un nouveau plus bas plus élevé est fixé autour de la barre des 0,20 $. Cependant, compte tenu de l’évolution précédente des cours, nous nous attendons à ce que le DOGE/USD augmente et reparte vers le précédent record de 0,23 $.

