Doge en hausse de 16%, Solana nouvel ATH après une augmentation de 40% (surveillance du marché) Crypto nouveaux médias

Après une nouvelle chute en dessous de 46 000 $, le bitcoin a plutôt bien rebondi et a même brièvement touché 48 000 $. Cependant, les pièces alternatives ont enregistré des gains nettement plus notables sur une échelle de 24 heures, y compris un nouveau record historique pour Solana et Dogecoin pompant 16%.

Vert à Altland; SOL Nouveau ATH

Le retracement à l’échelle du marché dimanche a été de courte durée et les pièces alternatives sont de retour à l’offensive. Ethereum a bondi d’environ 3,5% en une journée et est à un peu moins de 3 300 $.

Ripple, qui était le gagnant le plus substantiel hier, est également en hausse avec un pourcentage similaire. Binance Coin (5,5 %), Cardano (5,5 %) et Uniswap (6,5 %) ont enregistré des augmentations encore plus impressionnantes.

Dogecoin a bondi d’environ 16% en une journée, peut-être alimenté par le récent soutien de milliardaires de renommée mondiale, tels que Mark Cuban. En conséquence, DOGE se négocie à 0,34 $.

Polkadot (10%), Chainlink (11%) et MATIC (11%) ont également vu des pompes à deux chiffres, tandis que Solana a volé la vedette aujourd’hui. SOL a explosé de 40% et a enregistré un nouveau record absolu au-dessus de 64 $ plus tôt.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Plus de gains sont évidents de Terra (32%), Harmony (20%), Revain (19%), Fantom (17%), THETA (13%), THORChain (12%) et plus encore.

En tant que telle, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a augmenté d’environ 100 milliards de dollars depuis le creux d’hier et est revenue au-dessus de 2 000 milliards de dollars.

Bitcoin a touché 48 000 $

La crypto-monnaie principale a également chuté hier après plusieurs jours consécutifs d’augmentation des prix. Juste après avoir dépassé 48 000 $ pour la première fois depuis la mi-mai, l’actif a chuté de près de 3 000 $.

En conséquence, il a testé 45 500 $, mais les taureaux se sont intensifiés à ce moment et ont inversé la trajectoire. Dans les heures qui ont suivi, BTC a commencé à récupérer progressivement sa valeur.

Il a d’abord dépassé 46 000 $ avant de récupérer 47 000 $. Le bitcoin a de nouveau atteint 48 000 $, mais le rejet qui a suivi l’a conduit à quelques centaines de dollars vers le sud. Néanmoins, BTC se négocie toujours au-dessus de 47 000 $ au moment de la rédaction de ces lignes.

Bien que sa capitalisation boursière ait à nouveau frôlé les 900 milliards de dollars, la domination sur les altcoins a diminué, comme on pouvait s’y attendre, à moins de 44%.

BTCUSD. Source : TradingView

