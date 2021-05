DOGE est le nouveau dollar américain

Compartir

Sont-ils vraiment si différents?

Je vais avoir des ennuis pour ce post (une partie du cours). Réfléchissez avant de commenter!

Laissez-moi vous parler d’une certaine monnaie.

Il a une offre infinie, ses créateurs impriment constamment plus, il ne peut être échangé contre rien, et il n’est soutenu par rien. En plus de cela, son prix flotte librement sur les marchés mondiaux, un petit nombre de personnes détiennent la majeure partie de son approvisionnement et la plupart l’échangent contre quelque chose d’autre presque aussitôt qu’ils l’obtiennent.

Vous l’utilisez probablement tous les jours, et sinon, l’économie de votre pays dépend de son utilisation.

Je parle du dollar américain, bien sûr.

Il existe également une crypto-monnaie qui présente les mêmes caractéristiques. Il a pris le monde d’assaut pendant quelques semaines, puis a vu sa valeur baisser de 50% (toujours 100 fois plus cette année).

Je parle de Dogecoin, bien sûr.

Quelle est la pièce de plaisanterie?