DOGE est répertorié sur Coinbase Pro ; L’activité des développeurs Dogecoin sur le réseau connaît une légère hausse

Dogecoin, qui est extrait en fusion avec Litecoin, représente désormais 80% des revenus des mineurs LTC.

Coinbase Pro a répertorié Dogecoin.

La bourse de crypto-monnaie basée à San Francisco a annoncé mardi la cotation de DOGE, dont la négociation commencera le 3 juin, si les conditions de liquidité sont remplies.

Le trading sera disponible pour les paires DOGE-USD, DOGE-BTC, DOGE-EUR, DOGE-GBP et DOGE-USDT.

La prise en charge du meme coin sera disponible dans les juridictions prises en charge par Coinbase. La pièce n’est pas encore disponible sur Coinbase.com ou ses applications mobiles.

Créé comme une blague en 2013, Dogecoin n’a pas d’offre maximale, avec 10 000 nouvelles pièces extraites chaque minute.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, s’est particulièrement intéressé à Dogecoin, aidant à pomper l’actif crypto en tweetant constamment à ce sujet. Récemment, Musk a déclaré qu’il travaillait avec les développeurs Dogecoin pour le rendre plus rapide, moins cher et plus évolutif.

Les référentiels Github montrent qu’après avoir été inexistants depuis 2017, l’activité des développeurs a considérablement augmenté cette année avec les tweets de Musks sur la pièce précédant sa hausse.

Historiquement, DOGE représentait 10 % de tous les revenus de marge de fusion de Litecoin (LTC), mais comme Dogecoin a gagné en popularité cette année, les mineurs de Litecoin voient leurs revenus quotidiens augmenter de 5 fois. Fait intéressant, 80% de ces revenus proviennent de DOGE. LTC 3,99% Litecoin / USD LTCUSD 185,75 $

7,413,99% Volume 2,59 b Change 7,41 $ Ouvert 185,75 $ Circulation 66,75 m Capitalisation boursière 12,4 b 25 min DOGE est cotée sur Coinbase Pro; L’activité des développeurs Dogecoin sur le réseau voit une légère augmentation PayPal prévoit de permettre aux utilisateurs de retirer Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin : “Nous voulons donner le choix à nos consommateurs” 1 w Les fonds d’actifs cryptographiques ont enregistré des sorties record pour la deuxième semaine consécutive ; Cardano a attiré son plus gros afflux

Cela a évidemment conduit les mineurs opportunistes de LTC à augmenter le taux de hachage de Dogecoin de 48% YTD, ce qui fait que la pièce extraite par fusion a désormais une capitalisation boursière plus élevée que sa pièce de base.

Au moment de la rédaction, DOGE est la 6ème plus grande capitalisation boursière crypto de 55,8 milliards de dollars, actuellement en hausse à 0,4329 $ mais toujours en baisse de 42% par rapport à son sommet historique de 0,737 $ début mai, selon CoinGecko. Pendant ce temps, se négociant à 184,5 $, LTC est la 14e plus grande crypto avec une capitalisation boursière de 12,27 milliards de dollars.

Pendant ce temps, un peu plus de 60% des nœuds Dogecoin sont synchronisés dans les 5 blocs de la pointe de la chaîne, en partie grâce aux temps de bloc d’une minute du réseau. Ce faible nombre rend plus difficile pour les nouveaux nœuds de se connecter et de se synchroniser avec le réseau, « mettant en évidence certaines lacunes au niveau de la couche réseau ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.