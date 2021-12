DOGE et SHIB ont mené le pack d’actifs basés sur les mèmes en 2021, chaque jeton domine 85% de l’économie des mèmes-coins

La fin de 2021 approche et la capitalisation des monnaies numériques basées sur les mèmes comme le dogecoin et le shiba inu a été très distinguée cette année. En fait, la valeur de 46,9 milliards de dollars des crypto-actifs culturels représente 2% de l’économie crypto de 2,32 billions de dollars. Dogecoin et shiba inu capturent à eux seuls environ 85,28% du marché de la crypto culture

valorisation boursière de nos jours.

L’économie crypto basée sur les mèmes exploite 46 milliards de dollars en 2021

Ce fut une année honnête pour les actifs cryptographiques basés sur les mèmes comme le dogecoin (DOGE), l’OG des actifs basés sur les mèmes, qui a vu sa valorisation boursière augmenter de 4 375,9 % depuis le début de l’année (YTD). Dogecoin est le plus grand crypto plus basé sur les mèmes en termes de capitalisation, car il commande un

valorisation d’environ 22,8 milliards de dollars le dimanche, mois du calendrier grégorien dix-neuf. La deuxième plus grande pièce culturelle, en termes de capitalisation, est le shiba inu (SHIB). Le crypto plus SHIB a gagné 46 960 505,7 % par rapport au dollar américain depuis le début de l’année.

Ces deux pièces ont galvanisé les actifs cryptographiques alternatifs basés sur les mèmes pour prospérer. Dogelon mars (ELON) est devenu la cinquième plus grande valorisation du marché de la cryptographie culturelle avec 591 millions de dollars, et la pièce de bébé juge (BABYDOGE) intègre une capitalisation boursière de 258 millions de dollars et occupe actuellement la sixième position.

Dogecoin et shiba inu ont également galvanisé une grande variété de pièces de monnaie «chien» ou «shiba inu-breed» en 2021, car il existe des dizaines de jetons portant ces noms. Malgré la grande quantité d’actifs basés sur les mèmes en 2021, le juge et la zone SHIB sont les plus dominants en capturant 85,28% de la crypto-économie culturelle.

Une douzaine de pièces de monnaie ont vu des gains à deux et trois chiffres la semaine dernière, les jetons de culture ci-dessous jugent et SHIB représentent zéro,296% de l’ensemble de l’économie crypto

Alors que les prix du dogecoin et du shiba inu ont baissé ces dernières semaines, au cours des sept derniers jours, une excellente partie des pièces de la culture a enregistré des gains à deux, voire à trois chiffres. Le jeton walltreetbets dapp (WSB) a bondi de 177,5% la semaine dernière et la pièce de minou de Solana (KITTY) a augmenté de 117,9%. Jejudoge (JEJUDOGE) a grimpé de 112% au cours des sept derniers jours et woofy (WOOFY) a grimpé quarante-septième. d’autres élévateurs de pièces de monnaie remarquables incluent shibavax (SHIBX) en hausse de 37,2%, smugdog (SMUG) en or pur et le jeton de sort (SPELL) a bondi de vingt-troisième la semaine dernière.

Malgré la myriade de pièces de monnaie existantes de nos jours, le juge et l’unité de zone SHIB sont toujours les leaders du peloton par un tir prolongé. les 2 ont beaucoup de capitalisations boursières plus importantes, un volume d’échanges supplémentaire et un niveau

d’acceptation de l’autre côté de la culture et en dessous d’eux. À titre d’exemple, le juge et le SHIB s’appuient sur un nombre démesuré d’échanges, et les processeurs d’hommes d’affaires comme Bitpay prennent en charge chaque pièce. Outre le dogecoin et le shiba inu, l’économie de six milliards de neuf cents millions de pièces de monnaie de la culture du billet vert en dessous d’eux ne représente que 0,296 % de l’ensemble de l’économie cryptographique de 2,32 billions de dollars.

