DOGE frappe un nouvel ATH, maintenant à mi-chemin, alors qu’une équipe de baseball de la Ligue majeure l’accepte comme monnaie

DOGE frappe un nouvel ATH, maintenant à mi-chemin de 1 $, alors qu’une équipe de baseball de la Ligue majeure l’accepte comme monnaie

L’annonce d’Oakland A a poussé la pièce de monnaie plus haut alors que tout le monde réclame la lune. Bien que ce soit une blague, c’est légitime, dit le partisan Mark Cuban et «tant que plus d’entreprises prennent doge pour des produits / services, alors Doge peut être une monnaie utilisable.

DOGE est de retour à la hausse, atteignant aujourd’hui un nouveau record absolu à 0,495 $ et devenant la 5e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de plus de 63 milliards de dollars.

Avant l’apparition du PDG autoproclamé «Dogefather» de Tesla, Elon Musk, à SNL, le 8 mai, la pièce de monnaie a encore augmenté, grimpant de plus de 75% au cours des sept derniers jours. DOGE est actuellement à la mode sur Twitter sous les hashtags dogecoin et dogecoin to the moon.

Cette année jusqu’à présent, DOGE a enregistré 700 000 nouveaux titulaires, adresses avec un solde, avec un total de 3,7 millions de DOGE. Le nombre de traders a également augmenté de 286%, tandis que le volume en chaîne a augmenté de 35,5 fois par rapport à l’année dernière, selon IntoTheBlock.

$ DOGE fait ressembler $ GBTC, $ ETHE et $ ARKK à des fonds du marché monétaire dans COMP pic.twitter.com/Dio8NNwJZh – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 3 mai 2021

Selon le milliardaire Mark Cuban, DOGE est une blague, mais c’est légitime, ce qui “ne fonctionne que s’ils gagnent en utilité et que les utilisateurs les utilisent pour cet utilitaire.”

Le club cubain Dallas Mavericks accepte DOGE parmi d’autres cryptos comme option de paiement pour les billets et les marchandises et a constamment signalé une augmentation de son utilisation. Cubain ajouté,

«Tant que vous pouvez dépenser DOGE parce que nous savons que son taux d’inflation annuel est fixé à 5 milliards de pièces, il peut gagner de la valeur à mesure que l’utilitaire se développe. Cela devient comme n’importe quelle autre monnaie… Tant que plus d’entreprises prennent doge pour des produits / services, alors Doge peut être une monnaie utilisable car il PEUT conserver sa valeur d’achat mieux qu’un $ dans votre banque. Si les taux d’intérêt montent en flèche ou si le montant dépensé baisse ou stagne, Doge le fera aussi. »

Si vous ne comprenez pas $ DOGE, vous ne comprendrez jamais vraiment ce qui s’est passé avec @GameStop https://t.co/KonCiNhqBO – SBF (@SBF_Alameda) 4 mai 2021

Cette adoption de DOGE a fait un pas de plus cette semaine alors que les A d’Oakland ont également annoncé l’ajout de DOGE en tant que devise.

L’équipe de la Major League Baseball n’est pas étrangère non plus à la cryptographie, car elle a annoncé en mars qu’elle acceptait Bitcoin via le cryptoprocesseur BitPay qui prend en charge BCH, ETH, DOGE et quatre pièces stables indexées en USD à savoir. GUSD, USDC, PAX et BUSD et le détiendront. À l’époque, le président d’Oakland A, Dave Kaval, a déclaré qu’il était également ouvert à accepter les altcoins.

Maintenant, dans un tweet lundi, ils ont donné le feu vert à Dogecoin. Les fans peuvent acheter des places pour le jeu pour 100 DOGE.

Nous venons de traiter la première transaction Dogecoin dans l’historique @mlb! #DogecoinToTheMoon @Athletics https://t.co/tgElcRrExf – Dave Kaval (@DaveKaval) 3 mai 2021

L’équipe a déjà effectué ses premières transactions Dogecoin dans l’histoire de la Major League Baseball ou des billets pour voir Oakland affronter les Blue Jays de Toronto au RingCentral Coliseum.

