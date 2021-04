DOGE grimpe de 80% ce jour-là pour devenir le 10e plus grand crypto par capitalisation boursière

Dogecoin (DOGE), la célèbre crypto-monnaie de type meme qui continue d’inviter à la fois un battage médiatique affectueux et une dérision à peine dissimulée, a enregistré certains des gains les plus élevés du marché de la crypto-monnaie cette semaine.

Au moment de la rédaction de cet article, la crypto-monnaie se négocie à environ 0,137 $ – une hausse de 86% au cours des 24 dernières heures et de plus de 122% au cours des sept derniers jours. Son rallye a assuré une place pour la pièce dans le top 10 des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, selon les données de CoinMarketCap.

La forte hausse de DOGE reflète le climat extrêmement haussier sur les marchés plus larges de la crypto-monnaie à l’heure actuelle: La liste Nasdaq d’aujourd’hui des principales bourses américaines de crypto-monnaie COIN a encore alimenté l’excitation, contribuant à des rallyes record pour Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) ) cette semaine.

Pourtant, les mouvements de prix paraboliques de la pièce de «plaisanterie» reflètent également potentiellement l’approbation cohérente de la pièce par des célébrités de haut niveau telles que Elon Musk, Snoop Dogg, Gene Simmons et d’autres. Le rôle de Musk dans l’amélioration du profil de la pièce était si évident qu’il a même déclenché des rumeurs en février de cette année sur une éventuelle enquête des autorités de réglementation américaines des valeurs mobilières sur son influence possible sur le prix de Dogecoin.

La pièce a rassemblé des adeptes dans toutes sortes de domaines des médias, des sports et du divertissement. Dans un tweet publié mercredi, Mark Cuban a noté que le magasin de marchandises des Dallas Mavericks avait enregistré une augmentation de 550% des transactions à DOGE au cours du mois dernier. «Nous avons maintenant vendu plus de 122 000 Doge en marchandise», a-t-il révélé. Déjà au début du mois de mars, Cuban affirmait que le magasin de produits dérivés de l’équipe de basket-ball était devenu le «plus grand marchand de Dogecoin au monde».

Signe supplémentaire de la santé de sa base de fans, r / Dogecoin était le troisième groupe lié à la cryptographie le plus actif sur Reddit plus tôt ce mois-ci, derrière les principaux groupes r / CryptoCurrency et r / Bitcoin, selon une recherche de Mira de Messari. Christanto.