DOGE, ICP et QTUM en tête de la charge d’aujourd’hui ⋆ Crypto nouveaux médias

Le vert est sur l’écosystème de la crypto-monnaie aujourd’hui. Bitcoin (BTC) maintient un rythme soutenu avec une croissance de 1,82% à 43 662,36 $, un élan positif maintenu alors que le Sénat américain vote sur le projet de loi sur l’infrastructure, qui a une influence indirecte sur la prospérité de la crypto en Amérique au cours des deux prochaines années. . Les investisseurs, avec la tendance du marché aujourd’hui, ne semblent pas perturbés par le résultat probable, un bon développement pour l’industrie très volatile des crypto-monnaies.

La capitalisation boursière est fixée à 1,79 billion de dollars, en hausse de 2,94 % au cours des dernières 24 heures. Alors que cette large mesure du marché tend vers la zone des 2 000 milliards de dollars, la contribution de Bitcoin est généralement maîtrisée grâce aux altcoins qui gagnent du terrain par capitalisation. Avec de nombreux altcoins à la hausse, Dogecoin (DOGE), Internet Computer (ICP) et Qtum (QTUM) mènent aujourd’hui la tendance à la hausse en termes de taux de gain.

Dogecoin (DOGE)

La rupture de la résistance de 0,2 $ par Dogecoin (DOGE) le 6 août a inauguré une dynamique d’achat massive dans laquelle les taureaux se sont ralliés pour pousser le prix à son point actuel à 0,25 $.

Graphique DOGE/USD 4h (Binance) Source : TradingView

La flambée du prix du Dogecoin a toujours été alimentée par le patron de Tesla, Elon Musk, cependant, ce rallye actuel semble prendre sa cause naturelle, suggérant que la croissance pourrait être soutenue à court terme.

La pente raide du graphique DOGE/USD 4h comme on le voit sur TradingView peut provoquer un bon retracement. Cependant, le moment où les prix seront indexés à moyen ou long terme sera uniquement déterminé par la force dominante sur le marché à l’époque.

Ordinateur Internet (ICP)

Internet Computer se négocie actuellement à 64,38 $, un déficit de 91,34% par rapport à sa valeur record de 737,20 $ selon CoinMarketCap. La baisse sans précédent du marché n’a pas été favorable à ICP, cependant, la pièce, qui promet de renverser les géants des données comme AWS, connaît aujourd’hui un rajeunissement des prix.

À un taux de croissance de 29,81% au moment de la rédaction, les investisseurs semblent être relancés dans un mouvement qui imite la tendance lorsque la pièce a été cotée en mai. Les fondamentaux techniques sont haussiers sur ICP pour le moment, comme le montre le graphique ICP/USD ci-dessous.

Graphique ICP/USD 4h (Coinbase) Source : TradingView

Si la dynamique d’achat se maintient, une poussée au-dessus de 70 $ pourrait être observée à court terme.

Qtum (QTUM)

Qtum est également l’un des plus performants aujourd’hui, avec des taureaux déterminés à pousser les prix pour réduire les pertes accumulées au cours des 30 derniers jours. QTUM est actuellement en hausse de 24,77 % à 10,80 $. Pour les taureaux QTUM, une pression d’achat plus forte doit être exercée pour que les prix atteignent ses niveaux gagnants dans le but de retester son précédent ATH de 99,87 $ atteint il y a 4 ans.

Graphique QTUM/USD 4h (Kraken) Source : TradingView

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin