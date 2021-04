DOGE: le seuil de 1 $ Dogecoin pourrait ne pas être insaisissable sur la course 2021

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) a fait la une des journaux en avril. DOGE a commencé l’année à seulement 0,005 $. Il est maintenant d’environ 31 cents. En d’autres termes, le prix du Dogecoin a augmenté d’environ 6400% jusqu’à présent cette année. Les 1 000 dollars proverbiaux investis dans DOGE début janvier valent désormais environ 65 000 dollars.

L’année dernière a vu une augmentation de la valeur des crypto-monnaies, y compris Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD), Litecoin (CCC:LTC-USD), Cardano (CCC:ADA-USD) entre autres. Bitcoin, le nom le plus populaire, a augmenté de 93% en 2021, pour un prix d’un peu plus de 55000 $.

La pandémie a entraîné des taux d’intérêt historiquement bas dans de nombreux pays. Pendant ce temps, les investisseurs particuliers du monde entier recherchent des actifs alternatifs pour le trading et l’investissement. Certains se sont concentrés sur les cryptos en tant que réserve de richesse – un rôle qui serait généralement offert par l’or, l’argent ou d’autres matières premières.

Avec une capitalisation boursière de plus de 40 milliards de dollars, Dogecoin est désormais l’une des crypto-monnaies les plus précieuses. En comparaison, les capitalisations boursières actuelles de plusieurs des actions très suivies à Wall Street sont:

Albertsons (NYSE:ACI): 9,5 milliards de dollars (prix actuel d’environ 20 dollars)

Baidu (NASDAQ:BIDU): 73,0 milliards de dollars (prix actuel d’environ 207 dollars)

Boeing (NYSE:BA): 135,9 milliards de dollars (prix actuel d’environ 234 dollars)

Etsy (NASDAQ:ETSY): 25,4 milliards de dollars (prix actuel d’environ 205 dollars)

Technologies Palantir (NYSE:PLTR): 35,9 milliards de dollars (prix actuel d’environ 21,50 dollars)

Ces chiffres pourraient vous amener à vous demander quelle pourrait être la prochaine étape pour les cryptos, en général, et Dogecoin en particulier. Malgré la volatilité potentielle à court terme et les prises de bénéfices, compte tenu de l’appétit pour le risque des investisseurs pour les cryptos, Dogecoin connaîtra probablement de nouveaux sommets dans les mois à venir.

Reddit Traders et DOGE

Dogecoin a été introduit par les ingénieurs en logiciel Billy Markus et Jackson Palmer en 2013. Ils voulaient créer un système de paiement instantané exempt de frais bancaires traditionnels. Contrairement au Bitcoin, DOGE ne limite pas le nombre de pièces pouvant être en circulation. Mark Hake, CFA, contributeur d’InvestorPlace.com, a récemment écrit sur la nature inflationniste du Dogecoin.

Vous avez peut-être entendu dire que Dogecoin est appelé une «crypto-monnaie meme». Markus et Palmer voulaient également apporter l’élément «amusant» en ajoutant le visage du chien Shiba Inu du mème «Doge» comme logo et homonyme. À ses débuts, Dogecoin était principalement utilisé pour «remercier» les individus sur Internet pour des «actes positifs», comme une idée ou un service lié au Web. Mais depuis 2013, la base de fans a considérablement augmenté.

Une recherche récente menée par Ian Young de l’Université du Colorado, à Colorado Springs, souligne que «Dogecoin a trouvé une place très unique et quelque peu niche dans la société en tant que« monnaie Internet »… [T]La communauté d’utilisateurs de Dogecoin a accompli des exploits plutôt étranges, allant du parrainage d’un pilote de l’Association nationale des courses automobiles de stock-cars (NASCAR) (Frum, 2014) à l’envoi de l’équipe de bobsleigh jamaïcaine aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, en Russie (Abbruzzese, 2014) en hommage au film Cool Runnings de 1993.

Puis, janvier 2021 a vu le début de rassemblements importants en Gamestop (NYSE:GME) et Divertissement AMC (NYSE:AMC), principalement en raison des commerçants Reddit. Alors que ces investisseurs particuliers cherchaient la prochaine tendance, Dogecoin a piqué leur intérêt. En fait, le 20 avril est devenu le jour des Doges. Le but ultime des investisseurs Dogecoin est d’amener la crypto au seuil de 1 $, ou «sur la lune».

Il y a également eu un soutien de célébrités. Elon Musk, PDG de Tesla (NASDAQ:TSLA), dont le titre de poste est désormais «Technoking of Tesla, Imperator of Mars», souhaite que Dogecoin soit répertorié sur la plate-forme de crypto numérique Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) pour une accessibilité accrue pour les masses. La moitié du duo de musique OutKast, Big Boi, en a fait un pilier de son flux Instagram de 1,6 million d’abonnés.

En plus de l’approbation personnelle de Dogecoin par Musk, Tesla a récemment annoncé l’achat de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin et a utilisé Coinbase pour lancer l’investissement. Il y a maintenant de nombreux jours de négociation où les prix des actions BTC et TSLA évoluent en tandem.

L’essentiel sur Dogecoin

Chaque chien a son jour, et DOGE vient d’avoir son 20 avril. Bien qu’il n’ait pas encore dépassé la barre des 1 $, les investisseurs sont toujours optimistes. Tant que la base de fans persiste, sa capitalisation boursière est susceptible d’atteindre de nouveaux sommets.

Cependant, calculer la juste valeur d’un Dogecoin est difficile. Est-il maintenant sous-évalué ou surévalué? Après tout, il s’agit d’un actif spéculatif pratiquement inexistant dans le système financier.

Compte tenu de la dynamique positive derrière les cryptos, Dogecoin passera probablement 50 cents dans les mois à venir. Cependant, 1 $ peut prendre plus de temps. Le prix de DOGE va fluctuer pour le moment.

Si vous êtes un investisseur à long terme, vous pouvez envisager d’investir dans Dogecoin, sachant clairement qu’il s’agit d’un investissement spéculatif. Price pourrait «aller sur la lune» ou simplement tanker aussi.

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.