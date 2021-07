DOGE n’entre pas dans le S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index en raison du manque de livre blanc

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin n’entre pas dans l’indice S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) en raison du manque de livre blanc

Le premier fournisseur d’indices au monde a récemment lancé Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Cryptocurrency Index après avoir manifesté son intérêt en décembre de l’année dernière.

Maintenant, il a été constaté que les indices cryptographiques de S&P, S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index, couvrent 243 actifs numériques, comme indiqué par CoinDesk.

Tout en incluant Bitcoin, l’indice BDM dont la capitalisation boursière moyenne totale était de 4,8 milliards de dollars se compose principalement de cryptos à petite et moyenne capitalisation.

Fait intéressant, cette liste comprend Bitcoin Diamond (BCD) mais pas Dogecoin (DOGE). Et la raison en est qu’« ils n’ont pas de livre blanc ».

Les goûts de XRP, Monero (XMR) ou BitcoinSV (BSV) n’ont pas non plus figuré sur la liste, mais les goûts de Skycoin l’ont fait.

Cependant, le comité supervisant BDM peut également supprimer une pièce qui « peut être un titre non enregistré », qui a des « fonctions de confidentialité » ou qui fait face à une « perturbation potentielle du marché », selon les documents.

Pour sa sélection de crypto, l’indice semble se concentrer sur la performance. L’indice a oscillé autour de 2 676 mardi, en baisse d’environ 15% en juillet par rapport au tracker bitcoin de S&P à 450,86 points, en baisse de 11,5% au cours de la même période.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.