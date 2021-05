DOGE ressemble toujours plus à un engouement qu’à une monnaie

Pendant que Dogecoin (CCC:DOGE-USD) n’est peut-être pas «sur la lune» comme le souhaiteraient des utilisateurs comme Elon Musk, il a certainement décollé. La dernière fois que j’ai écrit à ce sujet en mars, l’altcoin se négociait à cinq cents. Maintenant, il se négocie à dix fois plus que même après une vente massive.

C’est la troisième fois que j’écris sur Dogecoin. J’aimerais dire aux taureaux DOGE que la troisième fois est un charme et que j’ai changé d’avis. Mais malgré la montée fulgurante de l’altcoin depuis mars, je suis toujours sceptique.

C’est peut-être ce que voulait dire Mark Cuban quand il a dit que Dogecoin, bien que n’étant pas le meilleur investissement, était meilleur qu’un billet de loterie.

Je comprends que me tromper à propos de DOGE signifie que je ne compte pas les centaines de Dogecoin que j’ai pu accumuler au fur et à mesure que leur prix décuplait. Mais si avoir tort signifie que je ne spécule pas sur quelque chose qui ressemble plus à un objet de collection qu’à une monnaie, alors je peux vivre avec ça.

Si DOGE a perdu près d’un tiers de sa valeur sur la base d’une remarque désinvolte d’Elon Musk, qu’est-ce que cela dit sur la valeur de la monnaie? Plus important encore, que dit-il sur Dogecoin en tant que réserve de valeur?

Je pense que cela dit que le succès de l’altcoin repose sur une prémisse erronée.

Dogecoin est-il une colline sur laquelle mourir?

Peut-être que 2021 sera l’année où nous retirerons cette phrase. Mais c’est utile pour comprendre l’engouement Dogecoin.

Comme je l’ai écrit à plusieurs reprises, j’offre mes opinions en tant qu’investisseur, pas en tant que commerçant – et certainement pas en tant que commerçant spéculatif. DOGE et probablement d’autres crypto-monnaies sont devenus trop gros pour échouer. Ils sont devenus trop importants pour que les investisseurs reconnaissent le risque.

Si vous avez acheté Dogecoin alors qu’il valait cinq cents, vous avez réalisé un bon bénéfice. Plus important encore, s’il était à zéro, c’était quelque chose dont vous pourriez rire avec vos petits-enfants.

Mais si vous avez ajouté à votre position alors que DOGE était sur le point d’atteindre 74 cents, vous avez probablement perdu plus que quelques dollars de relance. Cela peut signifier que vous achetez dans l’espoir de trouver des âmes semblables. Et ceux qui ont des positions importantes dans DOGE n’ont peut-être pas d’autre choix que de continuer à acheter.

Les taureaux cryptographiques diront que c’est juste investir, non? Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. Mais je dis que c’est le jeu. Oui, les investisseurs perdent de l’argent, et il y a aussi de mauvais acteurs qui négocient des actions.

Manque toujours de moyen d’échange

Chapeau à Mark Cuban pour avoir accepté DOGE comme moyen de paiement au magasin de l’équipe des Dallas Mavericks. Maintenant, trouvons une centaine d’autres cas d’utilisation similaires et nous aurons quelque chose.

En attendant, Dogecoin doit toujours être converti en monnaie fiduciaire pour être utile la plupart du temps. Et dans une économie où un dollar achète de moins en moins, il faut vendre ce qui est (pour l’instant) un actif qui s’apprécie pour acheter un actif qui se déprécie. Et si vous trouvez un point de vente qui vous permet de dépenser votre Dogecoin directement, vous devez toujours faire face à une obligation fiscale.

Bien sûr, vous pouvez simplement tenir (ou hodl) votre Dogecoin. Mais si telle est votre intention, quel est votre objectif?

Vous feriez peut-être mieux de troquer

Le système de troc séculaire peut être l’un des meilleurs moyens pour deux parties de repartir avec quelque chose de valeur sans échanger d’argent. Cependant, il est difficile de garantir que le commerce profite aux deux sans une mesure externe de la valeur comme la monnaie. Une grande partie de cette préoccupation peut être atténuée si les deux parties sont convaincues de la valeur qu’elles possèdent.

Cela témoigne du problème fondamental que je continue d’avoir avec les crypto-monnaies, en particulier un altcoin comme Dogecoin.

Si la valeur de Dogecoin peut chuter de 30% ou plus avec un seul tweet, son utilisation dans une transaction équitable devient alors discutable. Ce qui est, je soupçonne, l’autre raison non déclarée pour laquelle Elon Musk est moins enclin à utiliser Bitcoin (CCC:BTC-USD) comme moyen de paiement pour un Tesla (NASDAQ:TSLA) véhicule. La voiture a une valeur connue et relativement stable; la crypto-monnaie pas tellement.

Vous pouvez dire que ce n’est pas la bonne façon de regarder Dogecoin. Sinon, laissez-moi me tromper.

