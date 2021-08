DOGE reteste la résistance de 0,23 $, se prépare à faire marche arrière ? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

DOGE a recommencé à se rallier hier. Une forte dynamique haussière a été observée du jour au lendemain. DOGE/USD reteste la résistance de 0,23 $.

L’analyse des prix Dogecoin indique qu’une dynamique baissière suivra au cours des prochaines 24 heures, car la résistance précédente autour de 0,23 $ a été retestée plus tôt dans la journée et toute autre hausse a été rejetée. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le DOGE/USD se replie à nouveau et se déplace à nouveau vers le support de 0,20 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies a connu une forte augmentation au cours des dernières 24 heures. Leader du marché, Bitcoin est en hausse de 6,3%, tandis qu’Ethereum est en hausse de 11,3%.

Mouvement du prix Dogecoin au cours des dernières 24 heures: Dogecoin reteste la résistance de 0,23 $

DOGE/USD s’est échangé dans une fourchette de 0,2 $ à 0,2309 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a grimpé de 177% et s’élève à 3,1 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 28,8 milliards, plaçant la crypto-monnaie à la 7e place globale.

Graphique DOGE/USD sur 4 heures : DOGE rejette une nouvelle hausse d’environ 0,23 $

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir le prix du Dogecoin grimper au sommet précédent de 0,23 $ et rejeter une nouvelle hausse à partir de maintenant.

Graphique DOGE/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Dogecoin a connu une forte reprise à la fin du mois de juillet. À partir du support de 0,16 $, le DOGE/USD a augmenté de plus de 45% jusqu’à ce que les 0,23 $ offrent une résistance. Depuis lors, DOGE est revenu au support de 0,20 $ et a établi une consolidation de plusieurs jours.

Plus tôt cette semaine, DOGE a dépassé la barre des 0,20 $ et a établi un creux légèrement inférieur aux environs de 0,195 $. Cependant, aucun autre inconvénient n’a été constaté, car le prix du Dogecoin a pris de l’ampleur et est revenu au-dessus de la barre des 0,20 $.

Cette évolution de l’action des prix a entraîné une forte reprise au cours des dernières 24 heures, la barre des 0,23 $ étant à nouveau atteinte aujourd’hui. Étant donné qu’une nouvelle hausse est actuellement rejetée, nous pouvons nous attendre à ce que DOGE recule davantage plus tard dans la journée et essaie d’établir un autre plus bas plus élevé à partir duquel remonter plus tard cette semaine.

Analyse des prix Dogecoin: Conclusion

L’analyse des prix Dogecoin est baissière pour les prochaines 24 heures, car toute nouvelle hausse est actuellement rejetée après un mouvement rapide vers la résistance précédente de 0,23 $ plus tôt dans la journée. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le DOGE/USD retrace certains des gains et reteste les plus bas précédents plus tard ce week-end.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.