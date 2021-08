DOGE revient en dessous de 0,31 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Dogecoin est baissière sur notre graphique en 24 heures DOGE / USD négocié entre 0,2939 $ et 0,3122 $

Analyse des prix Dogecoin : aperçu général des prix

L’analyse des prix Dogecoin est baissière sur notre graphique en 24 heures suite à une baisse qui s’est produite à la clôture de la séance d’hier. La pièce meme est passée de 0,3100 $ à 0,2988 $. Activer ainsi les vendeurs qui n’ont pas persisté au cours de la dernière semaine.

Pendant ce temps, les taureaux ont tenté de récupérer le prix et ont signé un sommet quotidien à 0,3120 $ avant d’être rejetés à ce stade. L’élan baissier a de nouveau porté l’action des prix Dogecoin à un plus bas plus bas de 0,2954 $ et l’a encore ramené à un plus bas intrajournalier de 0,2939 $.

Dans l’ensemble, le marché des crypto-monnaies s’est négocié dans la zone baissière au cours des deux derniers jours. La majorité des pièces ont perdu de leur élan au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché Bitcoin et Ethereum ont perdu respectivement 1,79 et 2,02 %. Cependant, Solana, Dogecoin et Cardano ont gagné respectivement 11,00 pour cent, 1,00 pour cent et 6,95 pour cent. Faisant ainsi de Solana le gagnant le plus chaud de la journée.

Mouvement du prix du Dogecoin au cours des dernières 24 heures : correction à la baisse du Dogecoin en dessous de 0,31 $

Sur notre analyse de prix Dogecoin aujourd’hui, DOGE/USD s’est échangé entre 0,2939 $ et 0,3122 $ au cours des dernières 24 heures. Le volume des échanges de la pièce a chuté de 4,4 % pour un total de 5,6 milliards de dollars. D’autre part, la capitalisation boursière totale des dogecoins a augmenté de 1,10% pour atteindre environ 39,14 milliards de dollars. Classement de la pièce au 7e rang des dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Graphique DOGE/USD en 4 heures : DOGE se prépare à rebondir

Sur notre graphique d’analyse des prix dogecoin, la paire DOGE/USD rejette fermement les baisses supplémentaires et prend de l’élan pour franchir une fois de plus la résistance des frais généraux de 0,30 $.

L’action des prix Dogecoin a connu une forte dynamique haussière au cours des dernières semaines depuis le début du mois d’août. La pièce est passée d’un creux de 0,15 $ au sommet actuel du marché à 0,31 $. Représente une hausse des prix de 145 pour cent.

Cependant, la dynamique haussière de la pièce s’est ralentie au cours des derniers jours, ce qui a entraîné l’établissement de sommets progressivement plus élevés à chaque fois qu’un rallye se produit. Poussant ainsi les taureaux du marché à l’épuisement et incapables de maintenir une forte reprise vers le plus haut historique.

Le rival de Dogecoin, Shiba Inu (SHIB), a connu une semaine réussie depuis samedi avant une chute qui a conduit le prix à 0,000008 $. Les analystes ont attribué le rallye de SHIB vers 0,00009 $ au lancement de la carte Shiba NFT, KryptoKards.

Conclusion de l’analyse des prix Dogecoin

L’analyse des prix Dogecoin est baissière depuis la clôture de la séance d’hier. Nous anticipons un retracement élevé entre 4 et 6 % dans les prochaines 24 heures. Cependant, le retracement ne sera qu’une catapulte pour que la pièce meme teste de nouveaux sommets. Et à l’approche du week-end, il est raisonnable de s’attendre à la récupération des pertes subies.