DOGE suçant à nouveau les liquidités du marché de la crypto, Tesla acceptera à nouveau Dogecoin pour Merch

AnTy14 décembre 2021

Le prix du DOGE a grimpé de plus de 34 % en l’espace de deux heures, atteignant 0,212 $, grâce à Elon Musk.

La pièce meme a connu encore plus de difficultés que le reste du marché de la cryptographie, étant en baisse d’environ 79% par rapport à son sommet historique de mai, selon CoinGecko, pour constater un certain soulagement aujourd’hui.

La crypto-monnaie à capitalisation boursière de 27 milliards de dollars n’a cessé de baisser depuis les sept derniers mois, lorsqu’elle a atteint un sommet lors de l’apparition de Musk sur SNL. À l’époque, il avait qualifié cela de « hustle ».

Maintenant, Musk mentionnant que DOGE voit ses prix augmenter encore une fois tandis que le vaste marché de la cryptographie se débat dans une mer de rouge en prévision de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale cette semaine qui se terminera mercredi.

DOGE fait à nouveau le truc du trou noir de liquidité – Hsaka (@HsakaTrades) 14 décembre 2021

DOGE a déjà réduit une partie de ses gains alors qu’il se négocie à 0,20.

Ce dernier épisode de volatilité a résulté de l’annonce par le PDG du constructeur de voitures électriques Tesla sur Twitter que la société accepterait Dogecoin comme moyen de paiement pour ses marchandises.

En mai de cette année, Musk’s SpaceX a également annoncé qu’il lancerait un satellite appelé Doge-1 sur la Lune au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

« Mission payée en Doge. 1ère crypto dans l’espace. 1er mème dans l’espace. Au mooooonnn !!” Musk a alors tweeté.

Tesla va rendre certains produits achetables avec Doge et voir comment ça se passe – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2021

Tesla n’est pas la première entreprise à accepter DOGE, de nombreuses entreprises acceptent déjà le meme coin comme moyen de paiement. En mars, le milliardaire Mark Cuban a annoncé que Dallas Mavericks accepterait DOGE pour les billets et les produits dérivés via BitPay et, le mois suivant, a signalé une augmentation de 550% des paiements DOGE.

À l’époque, Cuban a également déclaré que l’équipe de basket-ball de la NBA HODLerait également la pièce de monnaie sur la lune et au-delà.

Bien que DOGE n’ait pas atteint l’objectif lunaire de 1 $ que les passionnés espéraient atteindre cette course haussière, tout le monde n’a pas encore perdu espoir.

Vous vous demandez quand btc $10k Je me demande quand doge $10 Nous ne sommes pas pareils – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 14 décembre 2021

