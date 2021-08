DOGE/USD consolidant le support à 0,2600 $ en préparation contre une résistance de 0,3000 $ ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Dogecoin a commencé la journée avec une dynamique haussière. La baisse de la dynamique a vu le commerce global du marché de la cryptographie dans la zone rouge du jour au lendemain. DOGE a du mal à regagner un soutien au-dessus de 0,2500 $

Analyse des prix Dogecoin : aperçu général des prix

L’analyse des prix Dogecoin a commencé la journée avec une dynamique haussière, après une hausse en douceur de 0,2634 $ à un rejet de 0,2945 $. Pendant ce temps, la tentative d’hier de dépasser les 0,30 $ a été contrecarrée par des vendeurs massifs. En tant que tel, DOGE/USD retracera probablement plus bas et s’éloignera du sommet hebdomadaire de 0,29 $, invitant les chances de fixer un autre plus bas plus élevé.

Le marché des crypto-monnaies s’est négocié dans le rouge au cours des dernières 24 heures en raison d’une baisse significative de la dynamique du jour au lendemain. Bitcoin s’est écrasé de 2,5% et Ethereum a baissé de 4,31%. Cardano (ADA), d’autre part, a connu une augmentation de 2,2% car il devient l’une des crypto-monnaies les plus performantes au cours de la période de 24 heures.

Mouvement du prix Dogecoin au cours des dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, DOGE/USD s’est négocié dans une fourchette comprise entre 0,2511 $ et 0,2766 $. La fourchette journalière est assez serrée, une indication d’une volatilité légèrement distribuée. Le volume des transactions a également diminué de 43,8% pour atteindre 3 milliards de dollars. D’autre part, la capitalisation boursière a chuté de 2,34 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre un total de 35 milliards de dollars.

Tableau d’analyse des prix Dogecoin sur 4 heures

Le graphique d’analyse des prix Dogecoin sur la période de 4 heures montre que le prix de Dogecoin est revenu à 0,27 $, et plus proche du test du niveau de support indispensable de 0,26 $, cela va certainement orienter une autre tentative contre le niveau de prix de 0,30 $.

Après avoir consolidé autour de 0,20 $ fin juillet, l’action sur les prix de Dogecoin a connu un retour sur une forte dynamique haussière cette semaine. Les taureaux ont pris de l’élan et ont poussé le DOGE/USD vers 0,29 $

DOGE a eu du mal à regagner un support à 0,26 $, mais hier a réussi à rebondir et a fait face à une énorme résistance à la barre des 0,29 $.

La pièce de monnaie sur le thème de Shiba a été rapidement rejetée pour une nouvelle hausse et a retesté la marque de 0,26 $ comme support, ce qui signifie qu’aujourd’hui, nous pouvons voir l’action se consolider autour de ce prix.

Conclusion de l’analyse des prix Dogecoin

L’analyse des prix Dogecoin suggère que le marché est haussier au cours des prochaines 24 heures. Actuellement, les prix tâtonnent avec la fourchette de prix de 0,25 $ à 0,28 $. Les taureaux n’ont pas encore été en mesure de battre la résistance à 0,29 $ et 0,30 $. Cependant, les acheteurs ont beaucoup d’anticipation qu’ils vont casser au-dessus et reprendre une thèse haussière.

Lien source