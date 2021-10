DOGE/USD devrait atteindre 0,25 $ d’ici minuit

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Dogecoin est baissière. DOGE/USD se négocie actuellement à 0,2 $. DOGE devrait dépasser le plus haut intrajournalier.

Aujourd’hui, l’analyse des prix Dogecoin est baissière car aucune autre hausse n’a pu être observée après la consolidation au cours des dernières 24 heures. En conséquence, nous prévoyons une baisse du DOGE/USD au cours des prochaines 24 heures pour récupérer tous les gains réalisés plus tôt la semaine dernière.

Le graphique ci-dessous montre l’action des prix sur 4 heures pour DOGE/USD. Le marché a rejeté une nouvelle hausse en s’échangeant essentiellement autour de 0,2 $ après avoir culminé à 0,24 $ la semaine dernière, pour se consolider au cours des prochaines 24 heures. Ce rejet devrait inviter les vendeurs sur le marché dès que nous approchons du jour au lendemain, ce qui signifie que notre biais baissier sera déclenché au cours du lendemain environ.

Le RSI a marqué 30 mais est maintenant en baisse, indiquant que les acheteurs sont épuisés alors que les vendeurs interviennent dans leur élan pour baisser les prix.

En plus de cela, le MACD a été soutenu dans une direction à la baisse au cours des derniers jours, avec une divergence positive en effet avant qu’un croisement correspondant ne se produise. Cela signifie que les vendeurs sont susceptibles de continuer à pousser l’action des prix à la baisse dans un avenir très proche avant que l’action des prix ne s’inverse plus tard.

Enfin, nous avons un support juste en dessous de 0,2 $ provenant des deux niveaux de retracement de Fibonacci à 23% et 38%. Selon notre analyse ci-dessus, une cassure de ces niveaux déclencherait notre biais baissier au cours des prochains jours.

Graphique DOGE/USD en 4 heures : DOGE s’apprête à retracer la semaine prochaine ?

Sur le graphique des prix Dogecoin, nous pouvons le voir avoir du mal à atteindre davantage, avec un autre rejet pour de plus hauts sommets ces dernières heures.

Graphique DOGE/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Nous pouvons voir que toute baisse substantielle suivra le niveau de 38,2% de Fibonacci, nous devons donc attendre que ce niveau soit testé avant de devenir short. Nous devons également garder à l’esprit que ce marché n’a pas encore connu une baisse significative de 50% ou plus dans un délai raisonnable, ce qui suggère que les taureaux sont épuisés et attendent de capituler. Cela ouvre des plus bas plus bas, donnant aux vendeurs un avantage en ce moment car il n’y a plus d’aperçu de résistance étendu.

Il y a eu un changement de couleur pour les 5 EMA et 10 SMA, indiquant que les vendeurs ont un avantage en ce moment puisqu’il est au-dessus du dernier prix. De plus, nous pouvons voir que ce marché se négocie en dessous du nuage Ichimoku, ce qui signifie que les acheteurs n’ont pas le contrôle. Cependant, nous anticipons de futurs achats en cas de rupture au-dessus du nuage, comme le montre le graphique ci-dessous :

Dans ce scénario, une cassure au-dessus signalerait le début d’une tendance haussière potentielle à 0,0026 $ avant de continuer à la hausse pour tester à nouveau les moyennes mobiles à la baisse. Conclusion L’analyse des prix de Dogecoin est baissière pour le moment, alors que le DOGE/USD recule encore plus bas après avoir rejeté une hausse supplémentaire il n’y a pas si longtemps. Nous devrions attendre une augmentation du nuage Ichimoku avant d’être long et d’utiliser un stop loss au cas où des ours entreraient pour qualifier la plupart des achats.

Analyse des prix Dogecoin: Conclusion

En résumé, l’analyse des prix Dogecoin est baissière. DOGE/USD rejette toujours une nouvelle hausse, ce qui suggère qu’une baisse à venir se produira après la consolidation au cours des séances de négociation nocturnes entre vendredi et samedi.

