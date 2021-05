Doge4Tesla: Les Dogecoin Bulls envoient un cri de ralliement pour que Tesla accepte DOGE

le Dogecoin (CCC:DOGE-USD) l’armée tombe en formation ce matin. La base de fans de crypto la plus animée porte sa relation avec Elon Musk au niveau supérieur. Avec Musk ayant récemment abandonné son soutien à Bitcoin (CCC:BTC-USD), le cri de ralliement # Doge4Tesla se fait plus fort.

Musk a plongé le monde de la crypto dans la tourmente depuis son épisode SNL le 8 mai. Avec Dogecoin plongeant, il a ensuite jeté son dévolu sur Bitcoin. Musk a annoncé en février que sa société EV Tesla (NASDAQ:TSLA) accepterait BTC comme paiement. Il a également révélé que Tesla avait investi à lui seul 1,5 milliard de dollars dans BTC.

Cependant, il fait volte-face sur son optimisme BTC.

Citant le détriment de la crypto pour l’environnement, Tesla de Musk n’accepte plus Bitcoin et conservera son BTC jusqu’à ce qu’il y ait un moyen plus économe en énergie de le traiter. Le résultat est un tanking non seulement de Bitcoin, mais d’autres pièces majeures comme Ethereum (CCC:ETH-USD) et Binance (CCC:BNB-USD).

À la suite de la nouvelle, Musk a toujours suscité l’espoir chez les Doges. Mardi, il a mené un sondage sur Twitter, demandant aux utilisateurs s’ils voulaient la possibilité d’acheter Teslas avec DOGE. Bien sûr, la réponse est un «oui» retentissant, et Dogecoin Twitter ne laisse pas Musk oublier le résultat.

# Doge4Tesla maintient l’option de paiement Meme Coin en vie

# Doge4Tesla est l’un des hashtags les plus actifs actuellement sur la plate-forme de médias sociaux. Les messages arrivent à gauche et à droite avec le hashtag, dont beaucoup marquent le compte de Musk.

Alors que Musk n’a en fait rien confirmé concernant les achats de Dogecoin-Tesla, la question a allumé un fusible qui conduit à une explosion sur les réseaux sociaux. La campagne espère pousser Musk à autoriser réellement l’option de paiement.

L’option de paiement est-elle probable? Le minage et les transactions Dogecoin consomment toujours leur juste part d’électricité, mais beaucoup moins que Bitcoin. Il reste à voir si Musk pense que la pièce du chiot a un impact suffisamment faible pour justifier sa mise en œuvre dans sa propre entreprise.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.