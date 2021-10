Dogecoin augmente alors que les bénéfices de Shiba Inu commencent à rechercher d’autres opportunités

Dogecoin a bondi jusqu’à 40% plus haut hier, grâce aux gains de Shiba qui ont commencé à se tourner vers d’autres marchés. Pour découvrir où se dirige cette crypto-monnaie, nous effectuons ici une analyse situationnelle.

Au moment d’écrire ces lignes, DOGE se négocie à 0,28 $, accumulant une perte de 4,94% au cours des dernières 24 heures, mais maintenant un gain de 18,66% au cours des 7 derniers jours.

Lorsque nous comparons le graphique Dogecoin avec le graphique Shiba Inu, nous remarquons une nette corrélation inverse. Cela confirme que le chiffre d’affaires des bénéfices est ce qui a favorisé DOGE hier.

Graphiques SHIB vs USDT et DOGE vs USDT. Source : TradingView.

Rappelons que ce sont deux monnaies assez corrélées, puisque la place qu’elles ont gagnée sur le marché de la crypto c’est surtout grâce à une grande spéculation.

Les gains d’hier de DOGE semblent également avoir été le produit de spéculations, parrainées par Elon Musk comme d’habitude, même si ce n’est pas son intention.

Et c’est quelques secondes avant que l’élan du mème crypto ne commence, Elon avait commenté le tweet du « créateur de Dogecoin », où il parlait d’escroqueries dans l’écosystème.

Le tweet d’Elon était le suivant:

Si je vous envoie 2 Doges, promettez-vous de m’envoyer 1 Doge ? – Elon Musk (@elonmusk) 27 octobre 2021

Il se peut qu’avec plusieurs tweets supplémentaires, les gains se propagent ; et il semble que dans ce segment du marché c’est tout ce qui est nécessaire.

Dans tous les cas, cela vaut la peine d’examiner le comportement du prix et les signaux qu’il nous laisse.

Dogecoin pourrait rebondir alors que le rallye Shiba se refroidit

Dans le graphique hebdomadaire DOGE vs USDT, nous voyons comment le prix a réussi à rester haussier à long terme, grâce à l’impossibilité de marquer des plus bas plus bas.

À ce stade, il semble tout à fait probable que les ours sont déjà épuisés, donc le fond de retracement a sûrement déjà été atteint.

Après près de 6 mois de recul, Dogecoin pourrait maintenant reprendre sa tendance haussière, et à l’heure où l’élan de Shiba semble se calmer, c’est peut-être le bon moment.

Pour confirmer que les taureaux ont repris le contrôle de DOGE, la résistance immédiate à 0,31 $ doit être brisée. Si cela se produit, ce qui est le plus probable, nous pourrions même voir un nouveau record historique.

Cependant, il convient de garder à l’esprit que déjà avec la capitalisation qu’elle a de 37 390 millions de dollars, il est extrêmement difficile de penser à des profits trop importants, car nous nous souvenons qu’il n’y a vraiment aucune base fondamentale qui défende cette capitalisation. C’est à vous de discerner dans quelle mesure ce qui se passe est durable.

Dogecoin saute plus haut alors que le rallye Shiba Inu se refroidit. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

