Dogecoin bondit de plus de 30% grâce à la bombe des prix d’Elon Musk

Hier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté “The Dogefather SNL 8 mai” et a annoncé qu’il animerait le “Saturday Night Show” en tant que “Dogefather”.

Ce tweet a renouvelé le sentiment positif des investisseurs lié à Dogecoin, qui a rapidement envoyé la crypto-monnaie basée sur les mèmes sur une hausse de plus de 30%. C’est la première fois que Dogecoin dépasse 0,35 $ cette semaine.

Selon Coinmarketcap, Dogecoin dispose d’un approvisionnement illimité en altcoins et est actuellement la septième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Au cours des dernières 24 heures, le prix du Dogecoin a augmenté de plus de 4,17% et en une semaine, DOGE a grimpé en flèche de plus de 15%.

En tant que fervent partisan de Dogecoin, Elon Musk a déclaré dans un tweet récent que le prix de Dogecoin irait sur la lune. Au moment d’écrire ces lignes, le prix de la crypto-monnaie blague est d’environ 0,3074 $.

Analyse de prix Dogecoin (DOGE)

Source: DOGE / USD 4 heures via TradingView

À en juger par le graphique en chandeliers de 4 heures, Dogecoin (DOGE) a rompu le modèle de triangle symétrique, mais a subi une forte résistance du vendeur à 0,35 $.

Après le 20 avril, Dogecoin a subi des pertes considérables après avoir tenté d’atteindre un record de 0,45 $ sans succès. Par conséquent, Dogecoin a formé un motif en forme de M. à double sommet.

Le prix DOGE oscille depuis longtemps autour du décolleté de 0,26 $. Les taureaux économisent de l’énergie près de ce niveau pour se préparer à la prochaine percée. Motivés par les tweets d’Elon Musk, les taureaux ont réussi à briser le niveau de résistance de 0,26 $ et à le ramener à un niveau de support.

Le prix de transaction DOGE / USD est supérieur à la moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile en pente et la MACD haussière indiquent que les haussiers dominent actuellement le marché.

Le RSI stochastique baisse et sort de 80 marques de la zone de surachat, qui est le côté baissier de l’oscillateur. L’élan haussier n’est pas assez fort pour propulser DOGE plus haut. Si un grand nombre d’ordres de vente sont déclenchés, alors DOGE / USD testera la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours du niveau de support de 0,29 $.

Si les taureaux ne parviennent pas à défendre 0,29 $, le prix de la crypto reculera au cou de 0,26 dans les prochains jours et le testera à nouveau.

