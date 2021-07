Dogecoin Creator dit maintenant que toutes les crypto-monnaies sont horribles | La technologie

L’un des créateurs de Dogecoin s’en prend aux crypto-monnaies, ses déclarations sur Twitter mettent en évidence tout le mal de ce système monétaire.

Depuis quelque temps déjà, les crypto-monnaies captent l’actualité et l’attention des utilisateurs. Ce qui a commencé comme un secteur économique de niche a explosé dans une bulle dans laquelle tout le monde connaît Bitcoin, Ethereum, Cardano… Et c’est que, le boom de ces monnaies virtuelles ne fait que commencer.

De nombreuses personnes à pied ont envisagé d’investir de l’argent au sein de toutes ces plateformes, l’UCO déconseille fortement ces mouvements et opte pour des méthodes plus traditionnelles. La raison de la désapprobation des crypto-monnaies est leur volatilité, les valeurs changent toutes les heures, minutes et secondes. Même les déclarations de millionnaires excentriques peuvent changer leur valeur.

On me demande souvent si je « retournerai à la crypto-monnaie » ou si je recommencerai à partager régulièrement mes réflexions sur le sujet. Ma réponse est un « non » de tout cœur, mais pour éviter de me répéter, je pense que cela pourrait valoir la peine d’expliquer brièvement pourquoi ici… – Jackson Palmer (@ummjackson) 14 juillet 2021

Mais, Que pense le créateur d’une crypto-monnaie de toute cette situation ? Jackson Palmer fait partie des personnes qui ont participé à la création de Dogecoin, la pièce avec le visage du plus célèbre Shiba Inu, l’a d’abord fait comme une parodie du marché qui était généré autour des crypto-monnaies. En fait, vous devez vous rappeler qu’il a vendu ce qu’il avait pour acheter une voiture.

Les dernières déclarations qu’il a faites en utilisant Twitter sont claires, le marché qui entoure les crypto-monnaies ne lui convient pas. Parmi tout ce qu’il a commenté dans plusieurs tweets, il souligne que la technologie des crypto-monnaies est une ode au système hyper-capitaliste dont nous faisons tous partie.. Il commente également que toutes les crypto-monnaies sont contrôlées par un puissant cartel de riches personnalités.

La crypto-monnaie, c’est comme prendre les pires parties du système capitaliste d’aujourd’hui (par exemple, la corruption, la fraude, les inégalités) et utiliser un logiciel pour limiter techniquement l’utilisation d’interventions (par exemple, les audits, la réglementation, la fiscalité) qui servent de protections ou de filets de sécurité pour la personne moyenne. . – Jackson Palmer (@ummjackson) 14 juillet 2021

Affirmer qu’un petit groupe de personnes disposant de nombreuses ressources contrôle le marché va à l’encontre de tout ce que signifient les crypto-monnaies, puisqu’elles ont été créées à l’origine comme un système de paiement externe et décentralisé en réaction au système financier des différents pays. En outre, il commente également que les crypto-monnaies ont servi à rendre les riches encore plus riches.

Les déclarations qu’il a faites sont toujours publiées sur son Twitter et cela a suscité un grand débat, car de nombreuses personnes qui ont décidé d’investir sur ce marché tentent de le contredire. La vérité est que vivre dans un système capitaliste, tout ce qu’il dit a du sens. Les crypto-monnaies sont un concept intéressant, mais elles sont devenues un symbole de richesse extrême qui est souvent financée par des groupes d’élite..