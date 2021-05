Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) Aller littéralement sur la Lune avec SpaceX d’Elon Musk

Dogecoin sera le premier crypto et mème à être dans l’espace avec le satellite Doge-1 et à «jeter les bases du commerce interplanétaire».

Comme l’a dit Tesla Elon Musk le jour du poisson d’avril, «SpaceX va mettre un Dogecoin littéral sur la lune littérale», cela devient maintenant une réalité.

Samedi dernier, après avoir été déçu de l’absence d’approbation de Musk lors de son passage sur SNL, les passionnés de DOGE ont finalement réalisé leur souhait lorsqu’il a annoncé aux premières heures de lundi qu’il apporterait littéralement la pièce sur la lune.

«SpaceX lance le satellite Doge-1 sur la lune l’année prochaine», a annoncé Musk en précisant que ce sera le premier crypto et le premier mème dans l’espace. «Au mooooonnn !!» il ajouta.

Son tweet a recueilli 416,2k likes et 113k retweets au moment de la rédaction.

🤣🤣 – Elon Musk (@elonmusk) 10 mai 2021

SpaceX lancera la «Mission DOGE-1 sur la Lune» au premier trimestre de l’année prochaine, la crypto-monnaie meme étant acceptée comme paiement pour la mission.

La mission financée par le dogecoin a été annoncée dimanche par Geometric Energy Corporation. La valeur financière de la mission n’a pas été divulguée.

DOGE-1 pilotera un satellite cubique de 40 kilogrammes en tant que charge utile sur une fusée Falcon 9, Geometric Energy Corporation déclarant que sa charge utile «obtiendra une intelligence lunaire-spatiale à partir de capteurs et de caméras embarqués avec des systèmes de communication et de calcul intégrés.»

DOGE-1 “démontrera l’application de la crypto-monnaie au-delà de l’orbite terrestre et jettera les bases du commerce interplanétaire”, a déclaré Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales de SpaceX dans un communiqué. «Nous sommes ravis de lancer DOGE-1 sur la Lune!»

Samedi, le prix DOGE a dépassé 0,743 $ avant de tomber à 0,419 $. Au moment d’écrire ces lignes, la pièce se négocie à 0,5026 $, se situant à la 4e place avec une capitalisation boursière de 64,95 milliards de dollars.

Au cours de la vente, après ce qui ressemble à un top local, Barry Silbert, le fondateur et PDG de Digital Currency Group, a annoncé qu’il vendait DOGE.

«D’accord, DOGE, ça a été amusant. Bienvenue sur crypto! Mais le moment est venu pour vous de convertir votre DOGE en BTC », a-t-il ajouté. Bien que cela ressemble à une bonne opportunité à l’époque, ce n’est peut-être pas une si bonne idée maintenant.

Pendant ce temps, l’échange de crypto-monnaie des frères Winklevoss, Gemini, a finalement listé DOGE et offre un APY de 2,25% sur la crypto via Gemini Earn.

