Dogecoin (DOGE) atteint un nouveau record absolu

Dogecoin (DOGE) vient d’atteindre un nouveau record historique après avoir augmenté de 78,57% au cours des dernières 24 heures. La pièce basée sur Shiba Inu a maintenant une capitalisation boursière de près de 17 milliards de dollars et se négocie au prix de 0,1318 dollar.

Dogecoin atteint un nouveau record

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont récemment atteint de nouveaux sommets, cette fois simultanément. Cependant, les principales crypto-monnaies ne sont pas les seules à subir des hausses de prix massives. Ils ont été rejoints par plusieurs altcoins, dont Dogecoin, une crypto blague de 2013.

Lors de sa création, DOGE était une pièce basée sur des mèmes qui n’avait pas une espérance de vie particulièrement longue. Même son créateur espérait qu’il disparaîtrait avec le mème, et il est rapidement tombé en panne, s’éloignant de la pièce.

Cependant, DOGE est devenu le chouchou de l’industrie de la crypto-monnaie, et cette popularité lui a permis non seulement de rester en vie pendant près de 7 ans et demi pour le moment, mais aussi de monter en flèche au rang de 10e plus grande crypto-monnaie, avec un prix d’un peu plus de 13 . cents.

Pourquoi DOGE est-il apparu?

DOGE, qu’Elon Musk, le PDG de Tesla, a appelé sa pièce préférée à plusieurs reprises, a récemment augmenté, probablement en raison de la cotation directe de l’échange de crypto-monnaie Coinbase. La liste Coinbase permet de valider davantage l’ensemble de l’industrie de la cryptographie, ainsi que les devises qu’elle prend en charge. Sans oublier qu’il encourage l’achat et la vente de pièces en tant qu’entreprise.

La hausse de DOGE est particulièrement notable, car elle a augmenté de plus de 2000% entre le 1er janvier 2021 et maintenant, le 14 avril. De plus, le fait qu’il s’agisse de la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk a probablement aidé, d’autant plus que Musk est brièvement devenu l’homme le plus riche du monde plus tôt cette année.

DOGE a également connu une explosion de popularité après qu’un groupe Reddit ait décidé d’essayer d’augmenter son prix à 1 $. Cette campagne “ vers la lune ” a utilisé tous les moyens à sa disposition, y compris le battage médiatique sur un autre sous-reddit, WallStreetBets, qui était également à l’origine de la hausse des prix de GameStop plus tôt cette année.