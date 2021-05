Dogecoin (DOGE) bat officiellement Bitcoin (BTC) dans les recherches Google

Depuis des années maintenant, Bitcoin (BTC) est une monnaie dominante à presque tous les égards. Bien sûr, leur réseau n’est pas le plus évolutif ou le moins cher, mais il a toujours été la pièce avec le prix le plus élevé, la plus grande capitalisation boursière et, en tant que visage de l’industrie de la cryptographie, il a également dominé les recherches Google.

Cela a changé récemment, alors que l’intérêt mondial est passé de Bitcoin à Dogecoin (DOGE), la pièce de plaisanterie lancée en 2013, basée sur un mème populaire à l’époque, et dont la durée de vie devait être de quelques mois, dans le meilleur des cas.

Le dramatique 2021 de Dogecoin

L’histoire de DOGE est bien connue maintenant, car la pièce a survécu des années et des années près du sommet de l’industrie de la cryptographie, contre toute attente. DOGE y est parvenu en devenant en quelque sorte une crypto-monnaie joyeuse et préférée de l’industrie. Cependant, avec le soutien d’Elon Musk et une campagne qui a intelligemment utilisé certains événements de haut niveau plus tôt cette année, DOGE a commencé à surfer sur une vague qui l’a emmené non seulement dans la liste des 10 meilleurs, mais également en haut des recherches Google. loin. en ce qui concerne les crypto-monnaies.

Les données de Google Trends montrent que les recherches sur Dogecoin ont réussi à marquer 100 points, contre 14 pour Bitcoin le 9 mai. La période sous enquête était du 3 au 10 mai, et la recrudescence des recherches de DOGE pourrait avoir quelque chose à voir avec l’apparition d’Elon Musk dans Saturday Night Live, qui a eu lieu le 8 mars. Beaucoup parient même sur la question de savoir si Musk fera référence à la crypto dans son discours et, dans l’affirmative, quelle sera sa devise.

Il s’est avéré qu’il avait mentionné DOGE à la fin de son monologue, et bien que le prix de DOGE ait chuté brièvement après le discours en raison de sa survente par ses fourches, il a rapidement réussi à retrouver son prix à mesure que l’intérêt et la notoriété augmentaient. ramené les acheteurs. Mais toute la période 2021 de DOGE a été assez dramatique, avec des recherches massives, des achats, des mentions, etc., donc la volatilité n’est pas surprenante.