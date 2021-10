Dogecoin ($DOGE) comme méthode de paiement à mettre à la disposition de millions de consommateurs

Verifone (NYSE : PAY), l’un des principaux fournisseurs de solutions de paiement au monde, a annoncé « l’extension de la technologie de paiement blockchain de BitPay pour permettre les paiements en crypto-monnaie des consommateurs sur les plateformes de services cloud en magasin et en ligne de Verifone aux États-Unis ».

Cette multinationale américaine, fondée en 1981 et basée à Coral Springs, en Floride, propose aux commerçants des solutions de paiement sur tous les canaux de vente : en magasin, web et mobile.

Dans un communiqué de presse publié le 28 septembre, Verifone a déclaré que sa nouvelle solution de “paiements cryptographiques”, fruit d’un partenariat avec BitPay, le premier processeur de paiement cryptographique au monde, avait été lancée ce jour-là. Cette solution permet aux commerçants « d’élargir leur clientèle et de promouvoir l’acceptation de la cryptographie tout en étant protégés de la volatilité des prix des marchés des cryptomonnaies ». Verifone s’attend à ce qu’il soit « facile à mettre en œuvre pour les commerçants et intuitif pour les consommateurs ».

Verifone dit aux commerçants que sa solution de paiement crypto offre trois avantages principaux :

Il attire de nouveaux clients car il permet aux commerçants d’accepter la crypto “aussi facilement que les autres méthodes de paiement avancées sans obliger les acheteurs à transférer de l’argent ou à télécharger une nouvelle application”. Il fonctionne aussi bien sur le web qu’en magasin. Cela signifie que la crypto est acceptée à partir des portefeuilles crypto natifs des consommateurs sur le dispositif de paiement Verifone ou sur le Web via les solutions de commerce électronique de Verifone. Il supprime « le risque et la volatilité de la crypto sont supprimés » et le règlement est « livré rapidement dans la devise locale ».

Voici comment cela fonctionnera :

«À la caisse, les consommateurs sélectionneront leur portefeuille cryptographique préféré sur un appareil Verifone et numériseront un code QR à l’écran à l’aide de leur portefeuille cryptographique pour terminer la transaction. Une fois les fonds cryptographiques vérifiés, le commerçant recevra un message d’approbation sur le terminal en magasin. Les fonds seront réglés rapidement sur le compte bancaire du commerçant en devise traditionnelle (par exemple, USD) via Verifone.“

Tous les principaux portefeuilles cryptographiques, tels que Blockchain.com, BRD et Metamask sont pris en charge. En ce qui concerne les crypto-monnaies avec lesquelles les consommateurs pourront effectuer des paiements, actuellement l’ensemble des crypto-actifs pris en charge est composé de Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH), Dogecoin ($DOGE), Bitcoin Cash ($BCH), Wrapped Bitcoin ($WBTC), Litecoin ($LTC) et cinq pièces stables liées à l’USD ($GUSD, $USDC, $PAX, $DAI et $BUSD).

Stephen Pair, co-fondateur et PDG de BitPay, a déclaré ceci :

« La base de marchands de Verifone comprend bon nombre des marques les plus importantes et les plus connues au monde qui cherchent à exploiter le marché croissant de la cryptographie. Ce partenariat permet à ces entreprises d’accepter facilement et en toute sécurité les paiements cryptographiques et de bénéficier de la demande refoulée des consommateurs pour dépenser de la cryptographie.

Et Jeremy Belostock, responsable des méthodes de paiement avancées (APM) chez Verifone, a déclaré :

«Notre base de commerçants est occupée à activer plusieurs nouvelles méthodes de paiement avancées (APM), et l’appétit pour les paiements cryptographiques a explosé cette année. Ensemble, nous avons résolu tous les défis potentiels pour les commerçants : il n’y a aucun risque de traduction, de faibles coûts de mise en œuvre, et les consommateurs trouveront l’expérience de paiement très fluide.“

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image par “KNFind” via Pixabay