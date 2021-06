Dogecoin (DOGE) est désormais pris en charge par Alfacash Store

Alfacash Store est disponible pour acheter et vendre des crypto-monnaies contre des euros dans un processus entièrement automatique et non dépositaire. Désormais, ses utilisateurs peuvent également profiter du trading de Dogecoin (DOGE), le crypto-meme populaire. Ils peuvent trouver ici un moyen rapide, sécurisé et régulé d’échanger cette crypto-monnaie avec différents modes de paiement.

Dogecoin (DOGE) a été officiellement lancé le 6 décembre 2013 par Jackson Palmer, un spécialiste du marketing chez Adobe Systems, et l’ingénieur logiciel IBM Billy Markus. C’était une blague au début, mais elle a aussi un but : être plus rapide et moins cher que Bitcoin (BTC) et récompenser les créateurs de contenu sur différentes plateformes.

En janvier, après l’incident avec WallStreetBets et GameStop, il est devenu plus populaire que jamais. Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX et Neuralink, a également montré une forte prédilection pour cette devise. De plus en plus de commerçants dans le monde acceptent Dogecoin, et Alfacash Store ne pouvait pas être laissé pour compte.

C’est inévitable pic.twitter.com/eBKnQm6QyF – Elon Musk (@elonmusk) 18 juillet 2020

L’adoption de DOGE s’est propagée comme une traînée de poudre, même si d’autres « crypto-monnaies mèmes » sont apparues avant et après – comme BBQcoin, Cheesecoin, EvilCoin ou JesusCoin. La plupart d’entre eux sont inconnus ou morts à présent, mais DOGE a prévalu et reste dans le top cinq en termes de capitalisation boursière avec plus de 38,9 milliards de dollars.

Les étapes pour échanger Dogecoin sont simples. Allez sur Alfacash Store, cliquez sur ‘acheter’ ou ‘vendre’, sélectionnez DOGE (ou allez ici directement) et choisissez votre mode de paiement préféré. C’est ça.

Que pouvez-vous faire avec Dogecoin et Alfacash Store ?

Utilisez les pièces pour effectuer des transactions plus rapides et moins chères Envoyez et recevez des envois de fonds – Dogecoin est une devise mondiale et vous pouvez trouver plus de 5 500 guichets automatiques dans le monde entier. Conservez pour réaliser des bénéfices futurs. DOGE est la cinquième crypto-monnaie par capitalisation boursière et son prix a augmenté de plus de 14 500 % depuis le début de l’année. Il a franchi plusieurs sommets historiques (ATH) cette année Payez pour des biens et services dans le monde entier dans au moins 1 400 sites, dont Newegg, Giftoff, SugarTrends et même les Dallas Mavericks. réseaux sociaux Achetez et vendez quand vous voulez sur Alfacash Store

Suivant pour Alfacash

Prise en charge des cartes bancaires internationales dans le monde entier (fonctionnalités de paiement/paiement) Notre propre programme de cartes pour 2021 Des remises, des programmes spéciaux et d’autres articles de blog passionnants Trouvez la liste complète des crypto-monnaies et des taux pris en charge ici. La liste comprend Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Monero (XMR) et XRP

Pour rejoindre la conversation, vous pouvez suivre Alfacash sur Telegram et Twitter.

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou la propriété d’ICO, de startups blockchain ou d’entreprises qui font de la publicité sur notre plateforme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir relève de votre responsabilité.





Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie

La publication Dogecoin (DOGE) est maintenant prise en charge par Alfacash Store est apparue en premier sur The Daily Hodl.

Source : test-dailyhodl

La publication Dogecoin (DOGE) est désormais prise en charge par Alfacash Store est apparue en premier sur BitcoinNews.com.