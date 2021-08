Dogecoin (DOGE) est la “crypto-monnaie la plus forte”, | Invezz

in

Dogecoin (DOGE / USD) a continué d’attirer l’attention de milliardaires et de personnalités notables au sein et en dehors de l’industrie de la cryptographie. Après la romance d’Elon Musk avec le jeton basé sur les mèmes, il a attiré l’attention d’un autre milliardaire, Mark Cuban, propriétaire de l’équipe NBA Dallas Mavericks.

En mars, son équipe NBA a déclaré qu’elle commencerait à accepter Dogecoin comme moyen de paiement pour ses ventes et ses billets de commerce électronique. Mavericks a également commencé à offrir un support pour Bitcoin (BTC / USD) en 2019.

Mavericks offrira des prix réduits via Dogecoin

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour montrer davantage son amour pour Dogecoin, Cuban, via Twitter, a annoncé que les Mavericks prévoyaient des produits d’été qui donneraient des prix réduits à ceux qui paient avec Dogecoin. Suite à ses tweets, la communauté Dogecoin a salué le développement et a remercié Cuban pour une telle offre.

Son tweet a reçu plus de 6 000 likes et des centaines de commentaires. L’un de ces commentaires est venu du co-créateur du jeton, Billy Markus.

Un effet domino

Le prix Dogecoin, dans la plupart des cas, a été déterminé par les activités d’Elon Musk et d’autres personnalités de renom qui sont des passionnés de Dogecoin. Le récent tweet de Cuban a également eu un effet similaire, bondissant de plus de 4% au cours des dernières 24 heures. Doge a été très volatile ce mois-ci. Mais le jeton est encore plus fort après être passé de 0,20 $ il y a quelques jours à 0,27 $. Les investisseurs conservent toujours leurs investissements dans Dogecoin, attendant probablement que le jeton atteigne le niveau de 0,30 $. La crypto-monnaie a atteint un sommet historique de 0,69 $ en mai.

Alors que Dogecoin a été créé comme une blague, Cuban a déclaré qu’il avait un cas d’utilisation unique par rapport aux autres actifs cryptographiques. Il a déclaré,

C’est un moyen qui peut être utilisé pour l’acquisition de biens et de services.

Cuban a noté la forte présence et le soutien de la communauté Dogecoin. Selon lui, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le jeton s’est rétabli sur le marché.

Cuban a tweeté en avril que Dogecoin est très populaire auprès de la communauté crypto lorsqu’il s’agit d’effectuer des transactions, notant que seul Ether se rapproche de Doge dans ce domaine.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent