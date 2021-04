Dogecoin (DOGE) frappe un nouvel ATH alors que les taureaux Bitcoin tentent de retourner 63000 $ pour soutenir

Le prix du Dogecoin (DOGE) a connu une forte hausse de 36% le 13 avril et a établi un nouveau sommet historique à 0,0961 $. Bien que la raison exacte du rallye soit inconnue, la pièce de monnaie la plus populaire du marché de la crypto se trouve désormais sur la liste restreinte des crypto-monnaies considérées comme une option de paiement dans les réouvertures commerciales post-pandémique d’aujourd’hui.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que DOGE a augmenté de 36%, passant d’un minimum de 0,07 USD aux premières heures du matin le 13 avril à un sommet intrajournalier de 0,0961 USD sur 5,4 milliards de dollars de volume de transactions.

Graphique DOGE / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

La croissance des prix de Dogecoin est devenue l’une des plus grandes histoires de 2021 car des influenceurs de renom comme Elon Musk, Snoop Dogg et Mark Cuban sont fiers de membres de la “Dogecoin Army”, comme en témoigne un grand nombre de tweets liés à DOGE sur leur délais.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour DOGE le 11 avril, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix DOGE. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour DOGE a commencé à passer au vert le 8 avril, puis a atteint un sommet de 67 le 10 avril environ trois heures avant d’organiser un bref rallye de 30% le 11 avril. Suite à ce rallye, le VORTECS ™ Le score a commencé à augmenter rapidement le 12 avril et a atteint un sommet de 87 le 13 avril, alors que DOGE commençait à remonter de 40%.

Maintenant que les crypto-monnaies reçoivent l’attention du grand public, avec de nouveaux signes d’adoption apparaissant quotidiennement, des projets comme Dogecoin avec de grandes communautés et des soutiens de célébrités sont sur le point de voir une nouvelle vague d’intérêt alors que de nouveaux utilisateurs entrent dans l’espace à la recherche du prochain grand coup de lune.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques et vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.