Dogecoin (DOGE) News: 9 choses à savoir alors que DOGE commence à négocier sur Coinbase Pro

Ce qu’il faut savoir alors que Dogecoin se prépare à frapper l’une des salles de marché crypto les plus populaires

Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 3 juin 2021, 10 h 46 HAE 3 juin 2021

Aujourd’hui est le grand jour pour Dogecoin (CCC :DOGE-USD) titulaires. La pièce meme la plus aimée de tous les temps va enfin atterrir sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) Plateforme Coinbase Pro. L’anticipation apporte avec elle de nombreuses nouvelles intéressantes Dogecoin (DOGE).

Alors, que s’est-il passé avec DOGE cette semaine avant l’inscription. Et à quoi les investisseurs peuvent-ils s’attendre lors des débuts ?

Voici tout ce que vous devez savoir :

Dogecoin (DOGE) News: Coinbase Pro Trading est lancé aujourd’hui

Mardi a vu la grande annonce. Via le blog Coinbase, la société a annoncé que Dogecoin peut être transféré sur les comptes Coinbase Pro des utilisateurs. La négociation n’est pas encore ouverte pour DOGE. Si les conditions de liquidité sont remplies, l’achat et la vente de Dogecoin arriveront sur la plate-forme à 12 heures, heure de l’Est. Coinbase rejoint enfin d’autres échanges majeurs dans la liste Dogecoin. Huobi, Kraken, Gémeaux, et Binance tous ont déjà permis le commerce de DOGE. La nouvelle fait grimper les prix DOGE. L’annonce de la cotation en bourse élève le DOGE au-delà de 40 cents aujourd’hui. La pièce a passé la semaine à un peu plus de 30 cents. La nouvelle reprise a augmenté le changement de 7 jours de DOGE de plus de 18%. La pièce bénéficie également de nombreux tweets d’Elon Musk. Le milliardaire memester et sponsor Dogecoin a récemment publié un mème Shiba Inu, se présentant comme le chien-mascotte de la célèbre crypto. Des rumeurs circulent selon lesquelles Elon Musk aurait une réserve secrète de 1,5 milliard de dollars de Dogecoin sous la forme d’un Tesla (NASDAQ :TSLA) investissement. Avec un investissement de taille similaire réalisé par l’entreprise dans Bitcoin (CCC :BTC-USD), et la preuve d’un achat non réclamé de DOGE pour 1,5 milliard de dollars, il y a des raisons de croire à la rumeur. Les influenceurs Dogecoin comme Matt Wallace pensent que le lancement de Coinbase précédera la confirmation de la rumeur par Musk.

