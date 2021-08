Dogecoin ($DOGE) pourrait atteindre 1,2 $ d’ici 2025, suggère un panel d’experts ⋆ Crypto new media

in

Le prix du Dogecoin (DOGE) pourrait dépasser la barre insaisissable de 1 $ d’ici 2025 et atteindre un sommet de 1,21 $ cette année-là, avant d’atteindre un sommet de 3,6 $ d’ici 2030, selon un panel d’experts en crypto-monnaie interrogé par Finder.

Selon le groupe d’experts, le prix de la crypto-monnaie devrait augmenter à l’avenir, bien que la plupart s’attendent à ce qu’elle clôture cette année à environ 0,42 $, bien en deçà de son record actuel de plus de 0,72 $.

L’optimisme du panel pour DOGE au cours des prochaines années est en partie lié à l’implication d’Elon Musk dans l’espace des crypto-monnaies, bien que la prévision de 2030 soit faussée par une valeur aberrante massive, car un expert a prédit que DOGE sera à 50 $ d’ici cette année-là.

Pour décembre 2025, les prévisions vont de 0 $. À 10 $, la moyenne étant de 1,21 $. La prédiction la plus élevée pour cette année est venue du maître de conférences de la Brighton Business School, Paul Levy, qui a déclaré que DOGE se négocierait à 10 $. En comparaison, la prévision de prix médian pour cette année n’était que de 0,15 $.

Joseph Raczynski, technologue et futurologue pour Thomson ., était baissier sur la crypto-monnaie et a déclaré :

Dogecoin finira par passer à 0 $. Il existe au moins 100 à 200 autres projets de cryptographie qui devraient valoir plus que DOGE.

Le prix de DOGE a connu une hausse massive des prix de 10 000%, à peu près au même moment, sa moyenne de 135 000 recherches mensuelles a bondi à 16,5 millions. Comme l’a rapporté CryptoGlobe, les données montrent que le prix de la crypto-monnaie a commencé à sauter par-dessus une augmentation alimentée par Reddit destinée à l’aider à atteindre 1 $.

Dans le panel du Finder, Julian Hosp, PDG de Cake DeFi, a déclaré qu’il pensait que le prix de la crypto-monnaie atteindrait en effet 1 $, mais que ce “sera une pompe et un vidage”. Le maître de conférences à l’Université de Canberra, John Hawkins, a déclaré que la crypto-monnaie finirait l’année à 0,15 $, et a expliqué que Dogecoin « semble largement dépendant des tweets erratiques d’Elon Musk. Il est à peine utilisé comme instrument de paiement et s’est avéré une très mauvaise réserve de valeur.

Environ 80% du panel a qualifié DOGE de bulle, tandis que 10% ont dit que ce n’était pas le cas et 10% ont dit qu’ils ne savaient pas s’il s’agissait d’une bulle ou non.

Comme indiqué, le panel de Finder sur Ethereum a découvert que la crypto-monnaie pourrait surpasser le bitcoin cette année pour atteindre 4 596 $, et ses performances pourraient être telles que d’ici 2025, un éther vaudrait 17 810 $.

