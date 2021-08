Dogecoin (DOGE) reprend son rallye alors que le Meme Coin se dirige vers la Premier League

Le propriétaire milliardaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, soutient encore une fois DOGE, affirmant qu’il est “dépensable, utilisable, gamifié, mémifié, à collectionner et amusant”, ce qui en fait la crypto-monnaie “la plus forte” en tant que moyen d’échange.

Les joueurs du Watford Football Club, qui est devenu la ligue de football la plus riche du monde cette année, porteront un logo Dogecoin (DOGE) sur leurs manches pour la saison 2021-2022 dans le cadre de leur accord de parrainage avec la société de jeux d’argent Stake.com, a rapporté . samedi. .

La Premier League est une cible privilégiée pour les sponsors car il s’agit de la ligue de football la plus lucrative au monde, avec 5,86 milliards d’euros (6,92 milliards de dollars) de revenus en 2019 – selon l’UEFA.

Watford, cependant, n’est pas étranger à la crypto car pour sa saison 2019/20 de Premier League, il arborait un logo Bitcoin sur ses maillots dans le cadre d’un accord de parrainage avec Sportsbet.io.

Les liens sportifs et cryptographiques deviennent de plus en plus courants, car la star du football Lionel Messi a récemment signé un nouveau contrat avec le Paris Saint Germain, et dans le cadre de celui-ci, il sera payé en partie en crypto fan token PSG.

L’échange d’actifs numériques Crypto.com parraine également l’équipe Aston Martin Formula 1.

L’échange de crypto-monnaie FTX est particulièrement connu pour ses partenariats qui ont signé un accord de 135 millions de dollars avec le comté de Miami-Dade pour nommer la maison de la Miami Heat “FTX Arena”. Cette année, FTX s’est également associé à la Major League Baseball (MLB), à l’équipe eSports TSM, au quart-arrière de la NFL Trevor Lawrence et, plus récemment, au joueur populaire de la NFL Tom Brady et Kevin O’Leary de Shark Tank en tant qu’ambassadeur.

« DOGE est le moyen de paiement du peuple »

Cette fois, c’est DOGE, qui a progressé de plus de 41 % la semaine dernière et de plus de 63 % au cours des deux dernières semaines.

Se négociant à environ 0,34 $, DOGE est toujours en baisse de 54% par rapport à son sommet historique de début mai. Pourtant, jusqu’à présent, en 2021, il a augmenté de 5,818%.

Avec une capitalisation boursière de 44 milliards de dollars, Dogecoin est actuellement la 7ème plus grande crypto-monnaie. Commencé comme une blague en 2013, Doge est basé sur le chien Shiba Inu, qui compte le PDG de Tesla, Elon Musk, parmi ses fans.

Le milliardaire Mark Cuban est un autre fan qui est venu encore une fois pour soutenir Dogecoin, affirmant que tout tourne autour de la communauté, et c’est ce qui fait non seulement fonctionner DOGE mais aussi d’autres crypto-monnaies, rendant DOGE “dépensable, utilisable, gamifié, mémifié, à collectionner et amusant ,” il a dit.

Le fait que les gens puissent même se mettre en colère contre quelque chose d’aussi élégant et intrinsèque que $DOGE me dit simplement quelle est la direction de la douleur maximale https://t.co/QnMhvRgD2V – Zhu Su (@zhusu) 15 août 2021

Ce n’est pas que Cuban préfère le DOGE au BTC,

« Ils sont complètement différents. Mais dire que DOGE n’a pas sa place est faux.

Quant aux 5,2 milliards de DOGE extraits chaque année, “c’est un taux d’inflation en baisse”, ce qui est bon pour la pièce car “l’offre finie / la rareté ne fonctionne que pour les magasins de valeur comme BTC. C’est l’une des raisons pour lesquelles la BTC aura toujours du mal à être une monnaie », a déclaré Cuban.

Le propriétaire de Dallas Mavericks a également expliqué à quel point DOGE est vraiment bon marché, où 1 $ peut obtenir un 337 DOGE (aux prix actuels) et “s’amuser dans le cadre d’une communauté amusante”.

«Je dirais que c’est moins cher parce que le temps qu’il faut pour trouver comment l’acheter et le coût associé à son achat sont beaucoup moins élevés. Vous pouvez acheter 25c sur RH (Robinhood) pour 25c.

Je ne pompe rien d’autre que des produits Mavs. MAIS, la DOGEsphère est amusante. Leurs mèmes sont géniaux. Ils s’amusent. Ils se moquent d’eux-mêmes. C’est amusant d’en faire partie. https://t.co/wi6I49yMnL – Mark Cuban (@mcuban) 15 août 2021

La dernière discussion a commencé comme la semaine dernière, Cuban a annoncé qu’ils lanceraient bientôt une vente de produits d’été Mavs avec des prix spéciaux pour ceux qui paient avec Dogecoin et a déclaré dans une interview que dogecoin est la crypto-monnaie “la plus forte” en tant que moyen d’échange.

En réponse aux affirmations de l’investisseur de Shark Tank, Elon Musk a également répondu: “Je le dis depuis un moment.”

Dans un tweet séparé, Cuban a déclaré que bien que son entreprise permette aux gens de payer dans n’importe quelle crypto, 95% des ventes sont en DOGE, et bien que les gens puissent discuter quelle crypto est la meilleure, les clients ont choisi.

«Nous pouvons discuter de tout et n’importe quoi concernant BTC, mais pour le moment, DOGE est le moyen de paiement du peuple. #DOGEFACTS »

Dogecoin/USD DOGEUSD

0.3396$0.0514.50 %

Volume 8,09 bVariation 0,05 $Ouverture 0,3396 $ Circulation 130,88 bCapitalisation boursière 44,44 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.