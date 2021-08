Dogecoin (DOGE) tire 26% au milieu du rallye des jetons meme Crypto new media

Bien que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) attirent toute l’attention des investisseurs en crypto, les pièces meme font des mouvements silencieux. Le prix de Dogecoin (DOGE) a grimpé de 26% au cours des dernières 24 heures et se négocie actuellement à 0,26 $ avec une capitalisation boursière de 34,8 milliards de dollars au moment de la publication.

Le volume des échanges de Dogecoin au cours des dernières 24 heures a dépassé 7,9 milliards de dollars et n’est inférieur qu’à celui de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT). Le trading au comptant sur Binance représentait à lui seul 20% des volumes totaux.

Mais ce rallye ne se limite pas à Dogecoin. Le journaliste crypto Colin wu explique que d’autres jetons meme se portent bien aussi. Wu explique en outre :

Autres Meme Tokens, Shib a augmenté de plus de 17% et Lowb de plus de 11%. Les données de Bybt montrent qu’au cours des dernières 24 heures, le montant de la liquidation du contrat Dogecoin s’élevait à 39,3781 millions de dollars, ce qui était le troisième montant de liquidation le plus important.

Comme nous pouvons le voir dans les graphiques techniques ci-dessous, Dogecoin a formé un grand chandelier suggérant une forte dynamique haussière.

#Dogecoin monte 🚀🐕🚀#DogecoinToTheMoon 🌕 pic.twitter.com/az7vuNm9ER – DogeQueen🇩🇪 (@DogeQueen21) 7 août 2021

La montée du mème Crypto

Les crypto-monnaies MEme ont été à l’honneur pour 2021. Les rendements cumulatifs de DOGE sont actuellement de 65 fois ou nous pouvons dire un énorme 6400%. La crypto-monnaie meme a reçu un solide soutien d’entreprises populaires dans plusieurs secteurs.

Le patron et milliardaire de Tesla, Elon Musk, est un plus grand fan de Dogecoin. Sa société de fusées spatiales SpaceX accepte déjà les paiements Dogecoin pour sa «mission Doge-1 sur la Lune».

Dogecoin a réussi à devenir le top dix des crypto-monnaies par capitalisation boursière. À l’heure actuelle, DOGE est la septième plus grande crypto-monnaie. Cependant, il se négocie toujours à plus de 60% de remise par rapport à son sommet historique de 0,70 $.

D’autres pièces meme ont également réussi à rattraper la gloire de Dogecoin. Au moment d’écrire cette histoire, Shiba Inu est également en hausse de 24% à un prix de 0,000008199 $. Les rendements annuels de SHIB sont plus de 100 fois supérieurs. Il semble que les jetons meme rattrapent également le rallye dans l’espace cryptographique global.

