Dogecoin (DOGEUSD) est limité à 0,27 $ et 0,14 $, en attente d’une cassure – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix DOGEUSD – 23 octobre

Une augmentation de l’élan des taureaux fera franchir le prix au-dessus du niveau de résistance de 0,27 $ ; au-dessus, il y a des niveaux de résistance de 0,42 $ et 0,57 $. Si le niveau de résistance de 0,27 $ se maintient, le prix pourrait s’inverser et faire face au niveau de support à 0,14 $, une nouvelle augmentation de la pression des ours pourrait faire baisser le prix à 0,054 $ et 0,010 $. La période d’indice de force relative 14 se penche à 50 niveaux pour indiquer un signal d’achat.

Marché DOGEUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 0,27 $, 0,42 $, 0,57 $

Niveaux d’assistance : 0,14 $, 0,054 $, 0,010 $

Tendance à long terme du DOGEUSD :

Le DOGEUSD évolue actuellement sur le graphique journalier. La pièce a été limitée à un niveau de résistance de 0,27 $ et un niveau de support de 0,14 $ pendant plus de deux semaines. Les taureaux ont tenté à quatre reprises de briser le niveau de résistance de 0,27 $, mais n’ont pas réussi à briser le niveau significatif. L’élan des taureaux n’est pas suffisant pour briser les niveaux de résistance de 0,27 $. La même chose s’applique aux ours et n’a pas pu briser le niveau de support de 0,14 $.

DOGEUSD Graphique journalier, 23 octobre

Il y a une faible volatilité sur le marché Dogecoin. Le prix se négocie autour de la moyenne mobile de 9 périodes et de la moyenne mobile de 21 périodes indiquant un marché de consolidation. Une augmentation de l’élan des taureaux fera franchir le prix au-dessus du niveau de résistance de 0,27 $ ; au-dessus, il y a des niveaux de résistance de 0,42 $ et 0,57 $. Si le niveau de résistance de 0,27 $ se maintient, le prix pourrait s’inverser et faire face au niveau de support à 0,14 $, une nouvelle augmentation de la pression des ours pourrait faire baisser le prix à 0,054 $ et 0,010 $. La période d’indice de force relative 14 se penche à 50 niveaux pour indiquer un signal d’achat.

Tendance à moyen terme du DOGEUSD :

DOGEUSD se situe dans le graphique de 4 heures. L’action des prix a testé le niveau de résistance de 0,27 $ les 6 et 18 octobre. La pression des taureaux est faible et n’a pas pu briser le niveau de résistance de 0,27 $. Le prix est revenu vers le niveau de support à 0,14 $. La pression baissière est également faible et n’a pas pu casser le niveau. C’est ce qui conduit à un mouvement de gamme dans les niveaux de 0,27 $ et 0,14 $.

Graphique DOGEUSD sur 4 heures, 23 octobre

Les deux EMA sont imbriquées l’une dans l’autre et le prix oscille autour des deux. La période d’indice de force relative 14 est à 50 niveaux et les lignes de signal présentent un signal d’achat.

