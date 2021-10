Dogecoin envisage de construire un pont entre DOGE et Ether, selon son créateur

in

Billy Markus a jeté son dévolu sur le marché des jetons non fongibles (NFT). Le fondateur de Dogecoin a déclaré qu’il avait l’intention de créer un pont entre Dogecoin (DOGE) et Ethereum (ETH).

Billy Markus a posté un message à ses 500 000 abonnés sur Twitter, soulignant la nécessité de la construction d’un pont DOGE-ETH. Ce qui, combiné à une alliance avec une plate-forme NFT comme OpenSea, pourrait maximiser l’efficacité et le marché de DOGE.

« L’achat de NFT est très demandé pour les crypto-monnaies. Autoriser l’achat de NFT via DOGE augmenterait considérablement son utilité », a-t-il déclaré dans le fil Twitter.

Dogecoin se négocie à 0,217 $ au moment de la rédaction. Source : CoinMarketCap

Cette idée avait déjà été proposée par le fondateur d’Ethereum et membre du conseil consultatif de Dogecoin, Vitalik Buterin. Qui a suggéré que la construction d’un pont DOGE-ETH pourrait entraîner des frais de transaction inférieurs et des vitesses plus élevées.

“S’il y avait un pont sécurisé entre DOGE et Ethereum, ce serait incroyable. Et quand Ethereum obtiendra son évolutivité, vous pourrez échanger avec DOGE à des frais de transaction extrêmement bas et également à très grande vitesse. Vitalik Buterin a déclaré à Lex Fridman dans une interview sur YouTube.

Sur le fil Twitter de Markus, on lui a demandé à plusieurs reprises si le pont était en cours de développement. Quoi a répondu que “oui, des gens travaillent sur le pont entre Dogecoin et Ethereum”, sans donner plus d’informations.

Markus a cessé de travailler chez Dogecoin en 2015. Vendant tout pour l’équivalent d’une Honda Civic d’occasion. Cependant, il est actuellement membre du conseil consultatif de la Fondation Dogecoin, qui a été rétabli en août. Vitalik Buterin est également membre du conseil consultatif.

Vitalik Buterin le créateur d’Ethereum a gagné plus de 4 millions de dollars grâce à Dogecoin

Vitalik Buterin a révélé qu’il avait gagné plus de 4 millions de dollars grâce à un investissement de 25 000 dollars qu’il avait fait dans Dogecoin en 2016. Ceci lors d’une interview avec Lex Fridman sur YouTube.

Dogecoin a été créé en 2013 et a essayé de capitaliser sur un mème de chien inspiré de Shiba Inu. Vitalik a décrit DOGE comme l’une des premières “pièces amusantes” lancées dans l’écosystème de la crypto-monnaie.

« Au début, les gens ne le prenaient pas très au sérieux. Je me souviens avoir pensé comment vais-je expliquer à ma mère que je viens d’investir 25 000 $ dans Dogecoin, comme si la seule chose intéressante à propos de cette pièce était un logo de chien ? “, a déclaré Buterin.

Bien que Buterin ait affirmé que DOGE s’était très bien comporté au cours des années suivantes, il a rappelé qu’il avait été pris par surprise par la frénésie du marché provoquée par l’intérêt d’Elon Musk pour la crypto-monnaie.

“Fin 2020, Elon Musk a commencé à parler de Dogecoin, et la capitalisation boursière a grimpé à 50 milliards de dollars”, a déclaré Buterin.

Il a déclaré qu’il était en quarantaine à Singapour lorsque le prix du DOGE a grimpé de 775%, passant de 0,008 $ à 0,07 $ en une seule journée.

“J’ai immédiatement appelé mes amis et leur ai dit de tout vendre, j’ai vendu la moitié de mes Dogecoins pour 4,3 millions de dollars. Cependant, j’ai fait don des bénéfices à GiveDirectly. Quelques heures après avoir fait cela, le prix a de nouveau chuté d’environ 0,07 $ à 0,04 $.

En supposant que Buterin conserve les 50% restants de ses Dogecoins, le fondateur d’Ethereum aurait actuellement un capital Dogecoin de près de 20 millions de dollars.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport