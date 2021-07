Dogecoin est-il mort ? 7 Cryptos se dirigent vers la crypte

in

Je ne veux pas me prononcer fortement sur Dogecoin (CCC :DOGE-USD) étant mort. Habituellement, de telles déclarations ont une façon de hanter ceux qui les font. De plus, c’est du monde de la crypto-monnaie dont nous parlons. Tout peut arriver. Cela dit, DOGE tombe durement et sa descente représente un signe avant-coureur pour d’autres cryptos populaires.

D’une part, vous pouvez affirmer que Dogecoin est devenu victime de son propre succès. Comme vous le savez probablement, DOGE est l’un des sujets préférés d’Elon Musk Tesla (NASDAQ :TSLA) aime tweeter. Et le récit a vraiment atteint son paroxysme lorsque Musk a mentionné à deux reprises le crypto le plus controversé de Saturday Night Live. Mais ceux qui cherchaient un rallye à 1 $ ou plus ont été gravement déçus.

Vous pouvez dire que les commerçants inexpérimentés ont conduit le sentiment dominant pour DOGE parce que beaucoup sinon la plupart d’entre eux n’ont pas compris un principe de base sur l’investissement sur un marché : lorsque tout le monde parie sur le même cheval, cela réduit considérablement la probabilité que quiconque reçoive un paiement solide. . De plus, avec tant de battage médiatique autour de DOGE et d’autres cryptos mèmes, la chose SNL était un moment de saut-le-requin.

Mais facilement, le plus grand signe d’avertissement est venu du tableau des prix. Alors que de nombreux débats font rage concernant la validité de l’analyse technique, certains modèles de graphiques se démarquent plus que d’autres en raison de leur fiabilité. Pendant un certain temps, j’ai mis en garde contre les implications de l’impression par Dogecoin d’un motif tête-épaules. Effectivement, DOGE a mal glissé avec d’autres cryptos populaires motivés par les émotions.

Pourtant, une telle volatilité suscite généralement l’appel à l’action d’achat à la baisse parmi les commerçants des médias sociaux. Pour être juste, je pense que nous finirons par avoir ce moment. Mais pour l’instant, je pense que les investisseurs devraient être prêts à faire face à une terrible encre rouge avant que les cryptos ne redeviennent un achat. Cela dit, voici une poignée d’actifs numériques à éviter.

0x (CCC :ZRX-USD)

Civique (CCC :CVC-USD)

BitTorrent (CCC :BTT-USD)

Lumens stellaires (CCC :XLM-USD)

DigiByte (CCC :DGB-USD)

Decentraland (CCC :MANA-USD)

NEM (CCC :XEM-USD)

Par-dessus tout, j’encourage les lecteurs d’InvestorPlace à faire preuve de diligence raisonnable plutôt que d’écouter des personnes au hasard recommandant à tout le monde de « HODL ». Écoutez, la réalité est que si vous aviez vendu avant ces retombées, vous auriez eu plus de fonds pour HODL. Profitez de ce temps pour apprendre une leçon importante : soyez brutalement froid et calculé avec vos investissements.

Cryptos se dirige vers la crypte : 0x (ZRX)

Source : Shutterstock

Il y a quelques années, j’ai acheté des 0x sur un coup de tête. À l’époque, chaque unité de l’actif numérique se négociait à environ 80 cents. Il est finalement allé vers le sud après avoir imprimé ce que je pensais être un modèle de reprise haussier. À partir de là, j’ai simplement oublié que je possédais ZRX jusqu’au rallye en plein essor des cryptos qui a commencé à la fin de l’année dernière.

Après 0x tiré bien au-dessus du seuil de 1 $, j’ai décidé de me retirer. Avec le recul, ce n’était pas exactement la meilleure décision car ZRX dépasserait le niveau de 2 $. À ce moment-là, je me demandais si j’avais commis la plus grosse erreur de ma vie, du moins en ce qui concerne les cryptos. Mais je suis content de m’être accroché à mes armes et de ne pas avoir acheté à une évaluation aussi élevée.

Au moment où j’écris ces lignes, 0x se négocie pour un peu plus de 60 cents. Et non, je n’y toucherais pas pour le moment.

Bien sûr, je comprends l’attrait fondamental. Selon sa description sur Coinmarketcap.com, la plate-forme 0x est exceptionnellement flexible, offrant une large gamme d’applications. Mais devinez quoi ? Il en va de même pour les autres projets de blockchain. Avec la laideur des graphiques et la baisse générale des cryptos, ZRX pourrait potentiellement tomber à environ 30 cents.

Civique (CVC)

Source : stockphoto-graf / Shutterstock.com

Très probablement, je vais passer pour un idiot à la fin de cette galerie mais en ce qui concerne les cryptos, je suis un livre ouvert. Certes, comme 0x ci-dessus, j’ai acheté des jetons Civic plutôt au hasard. Sans faire de recherche de fond sur sa plate-forme blockchain, j’ai simplement investi des fonds dans CVC. En d’autres termes, j’ai fait exactement ce que je vous avais prévenu de ne pas faire.

Bien que je sois hypocrite, autant dire que la compréhension des principes fondamentaux des cryptos et des jetons est surfaite. Si un actif numérique va augmenter, il va augmenter. Mais s’il vous plaît, écoutez-moi: j’ai eu une chance folle avec CVC, ayant acheté les jetons avant qu’ils n’explosent plus haut. Dans le cas 0x, j’ai acheté avant que les jetons ZRX ne s’effondrent.

Si vous ne pouvez pas gérer le binarisme cruel des cryptos, vous ne devriez pas investir dans cet espace.

Plus tard, j’ai découvert que l’attrait sous-jacent de Civic est qu’il s’agit d’une solution de gestion des identités dérivée de la blockchain. Essentiellement, il permet aux utilisateurs d’accéder à des réseaux basés sur la confiance sans avoir à divulguer trop d’informations personnelles. C’est très intriguant. Mais le plus gros problème est que le sentiment des investisseurs s’est considérablement affaibli. Je ne serais pas surpris si le CVC tombait en dessous de 10 cents.

Cryptos se dirige vers la crypte : BitTorrent (BTT)

Source : Shutterstock

Sur le papier, BitTorrent est un concept intrigant. Comme vous le savez peut-être, BitTorrent a d’abord été un réseau populaire de partage de fichiers peer-to-peer (P2P). Son objectif initial « était de perturber l’industrie du divertissement héritée et la façon dont les consommateurs obtiennent du contenu », selon la description de Coinmarketcap.com. Cependant, cela n’a pas tout à fait fonctionné. Finalement, BitTorrent est revenu en tant qu’application de médias sociaux avec des fonctionnalités similaires à Snap’s (NYSE :SE CASSER) Snapchat.

Mais là où BTT a vraiment fait l’actualité, c’est lorsque BitTorrent a acheté DLive, qui est une plate-forme de diffusion en direct similaire à YouTube. Cependant, la similitude n’est similaire que dans l’interface et le format. Là où DLive a vraiment attiré les utilisateurs, c’est que tout allait sans censure. Invariablement, cela a attiré les extrémistes nationaux à cause de la liberté d’expression et d’autres choses.

Malheureusement, DLive a gagné en notoriété suite à la situation du 6 janvier à Washington DC Donc, d’après ce que je comprends maintenant, le contenu de DLive ne peut pas dépasser certaines limites, ce qui me semble aller à l’encontre de l’objectif d’une plate-forme sans censure.

Plus important encore, les traders ont perdu tout intérêt pour le jeton BTT sous-jacent. C’est probablement dû à plus d’inconvénients étant donné que d’autres jetons et cryptos plus réputés sont également dus à la douleur.

Lumens stellaires (XLM)

Source : Shutterstock

S’il vous plaît, ne confondez pas cet article avec un hit sur les cryptos que je ne possède plus et prenez du plaisir à les regarder s’effondrer. Pour les derniers actifs numériques restants sur cette liste, j’ai une position longue sur eux. Bien sûr, je veux qu’ils s’envolent vers la lune – et peut-être qu’ils le feront un jour. Je ne pense pas que ce jour soit imminent.

Le cas par exemple est Stellar Lumens. L’un des premiers altcoins utilitaires (cryptos alternatifs), Coinmarketcap.com décrit Stellar comme «un réseau ouvert qui permet de déplacer et de stocker de l’argent. Lors de sa sortie en juillet 2014, l’un de ses objectifs était de stimuler l’inclusion financière en atteignant les personnes non bancarisées du monde, mais peu de temps après, ses priorités se sont déplacées pour aider les entreprises financières à se connecter les unes aux autres grâce à la technologie blockchain.

Contrairement à certaines de mes transactions fortuites sur les cryptos, je savais en fait dans quoi je m’engageais lorsque j’ai pris une photo avec XLM. Mais plus tôt cette année, j’ai remarqué que l’altcoin a commencé à imprimer des actions commerciales sauvages. Je me sentais mal à l’aise et largué.

Bien qu’avec le recul, je sois sorti trop tôt, je suis content d’avoir quitté la plupart de ma position. J’en garde au cas où des choses se passeraient. Mais je n’ajouterai probablement pas à ma position à moins que XLM ne teste à nouveau le niveau de 10 cents.

Cryptos se dirige vers la crypte : DigiByte (DGB)

Source : knipsdesign via Shutterstock

Inclure DigiByte sur la liste des cryptos à méfier me fait mal parce que j’étais l’un des premiers partisans de DGB dans l’espace des médias financiers grand public. Et je ne dis pas que ça. En 2018, j’ai écrit environ 20 cryptos à acheter, dont DigiByte. À l’époque, DGB se négociait à un peu plus de 3 cents, ce qui signifie que vous seriez toujours rentable au prix actuel de 4,13 cents.

Mais pour ceux qui ont acheté des pièces DigiByte au-dessus d’un centime, y a-t-il un espoir de rebond à ces niveaux ? Avec les cryptos, vous ne pouvez jamais dire jamais – tout le monde peut être d’accord. Cependant, je crains que ce ne soit peu probable à court terme. En effet, vous devez être prêt à attendre quelques années avant que le sentiment redevienne positif.

Il ne fait aucun doute que les principes fondamentaux de DigiByte sont convaincants : c’est un moyen meilleur, plus rapide et plus sûr de crypto. Mais vous pouvez crier sur les principes fondamentaux tout ce que vous voulez. Si les investisseurs ne veulent pas acheter, c’est là que l’histoire se termine.

Franchement, le schéma graphique baissier pour DGB – comme pour les autres cryptos – est fortement négatif. Je ne penserais pas à acquérir jusqu’à ce qu’il tombe au moins au niveau de 2 cents.

Décentralisé (MANA)

Source : shutterstock.com/Piotr Swat

Un autre de mes jeux aléatoires dans le monde plus large des actifs numériques, avec Decentraland, j’ai en quelque sorte une excuse pour ma spéculation. Plutôt que d’évaluer les fondamentaux de MANA, j’ai étudié le schéma graphique du jeton. Au moment de mon acquisition, il semblait sur le point de faire un pas à la hausse. Alors je me suis dit, pourquoi pas ?

Comme certains des autres jetons et cryptos de mon portefeuille, j’ai ensuite examiné le projet sous-jacent. Il s’agit essentiellement d’un projet de réalité virtuelle qui « permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications », selon Coinmarketcap.com. Étant donné la popularité des plateformes de jeux vidéo modulaires comme Roblox (NYSE :RBLX) où les gens peuvent concocter leurs propres environnements numériques et les partager avec d’autres joueurs, Decentraland offre une pertinence significative.

Par conséquent, si la pertinence est le facteur essentiel pour lequel un jeton augmente, MANA serait un achat facile. Malheureusement, cela ne s’est pas avéré être le cas. Dans l’état actuel des choses, les investisseurs ont perdu confiance dans les cryptos, ce qui s’est traduit par des difficultés en aval pour d’autres actifs numériques.

S’il y a quelque chose de positif, vous avez toujours une chance de quitter MANA avant qu’il ne tombe à 20 cents ou pire.

Cryptos se dirige vers la crypte : NEM (XEM)

Source : Imagerie d’immersion / Shutterstock.com

Je vais me souvenir de NEM car c’était l’un des premiers altcoins que j’aie jamais achetés. Dieu merci, ce n’était pas le seul. Ma cupidité m’a conduit à tant d’autres opportunités, donc je ne vais pas me plaindre de mes pertes dans cette pièce, qui porte le symbole déroutant XEM.

Néanmoins, les pertes que j’absorbe sont importantes – environ 50 % de mon prix d’acquisition moyen. Ce qui est effrayant, c’est que je suis arrivé tôt.

Donc tout ce que je peux faire à ce stade est de vous exhorter à apprendre de mes erreurs. Tout d’abord, vous devez savoir quand arrêter. Entre la fin de 2017 et le début de 2018, j’ai eu l’occasion de vendre NEM à près de 2 $. Cela aurait été mon dix-sac. Au lieu de cela, je tiens le sac d’excréments cryptographiques qui pourraient bientôt ne plus valoir rien.

Deuxièmement, prenez vos décisions d’investissement en fonction de vos recherches et de vos idées. N’écoutez pas des voix aléatoires sur Internet qui vous encouragent à HODL quelles que soient les circonstances extérieures. Car rappelez-vous qu’avec ces actifs volatils, vous êtes plus susceptible de perdre que de gagner.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position LONGUE dans DOGE, XLM, DGB, MANA et XEM. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

